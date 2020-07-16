 Партия ″Голос″ переходит в оппозицию к ″Слуге народа″ | Новости из Германии об Украине | DW | 17.07.2020

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Украина

Партия "Голос" переходит в оппозицию к "Слуге народа"

Глава партии "Голос" обвинила президента Украины в том, что он "стесняется" назвать Россию агрессором. Ранее фракцию "Голоса" в Раде покинул певец Святослав Вакарчук.

Заседание верховной Рады

Заседание верховной Рады (фото из архива)

Партия "Голос", фракция которой входит в состав Верховной рады, переходит в оппозицию. Об этом объявила глава партии Кира Рудык в ходе выступления в Раде в пятницу, 17 июля. "Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять", - заявила депутат. За год работы в парламенте фракция увидела, что "монобольшинство" изменило ценностям, о приверженности к которым заявляло, говорится в заявлении Рудык, опубликованном на сайте партии.

"Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор", а также назначения на посты министров людей, которых "ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела", отметила Рудык. "Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас мы постоянно боремся с ложью", - продолжила глава "Голоса".

Владимр Зеленский, избранный президентом весной 2019 года, был выдвинут кандидатом партии "Слуга народа", члены которой обладают большинством мандатов в парламенте (254 из 424). До сих пор "Голос" (60 мандатов) и "Слуга народа" были союзниками при принятии законов. Всего в Раду по итогам выборов, прошедших летом 2019 года, вошли представители 10 партий и 46 самовыдвиженцев. 

Вячеслав Вакарчук вышел из фракции "Голоса" в Раде

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

В начале июня 2020 года лидер "Голоса", вокалист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о сложении с себя депутатских полномочий. На внеочередном съезде 26 июня партия приняла решение о досрочном прекращении полномочий Вакарчука в связи с его уходом из фракции, при этом певец остался членом партии.

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    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Погорельцы не теряют оптимизма

    Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

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    Волонтеры привезли погорельцам гуманитарную помощь

    На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.

  • Овца ищет корм на пепелище

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Животным не хватает корма

    А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

  • Руины кирпичной печи: а на заднем плане сохранившаяся деревянная церковь.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Некоторые здания чудом уцелели

    От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

  • Деревянный крест, установленный на месте сгоревшей церкви.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Церковь в Магдине огонь не пощадил

    А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

  • Очаг огня в лесу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

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    Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

  • Пожарные тушат очаги огня,

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вся надежда на дожди

    Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.

    Автор: Николай Бердник


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