Партии Ле Пен удалось отстоять 1 млн евро бюджетных денег

Кассационный суд в Париже в среду, 26 сентября, смягчил принятую ранее штрафную меру для правопопулистской партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Вместо 2 млн евро у партии будет удержан лишь 1 миллион бюджетных дотаций, заявил суд, тем самым удовлетворив апелляцию Ле Пен.

В начале июля французские судьи остановили выплату правым популистам 2 млн евро дотаций в связи с возможной выплатой штрафа Европарламенту. Марин Ле Пен назвала это решение "попранием демократии" и заявила, что без этих денег, которые должны были перевести 9 июля, партия "умрет уже в концу августа". Всего годовая дотация "Национального объединения" составляет 4,5 млн евро.

Растрата денег Европарламента

Ранее Ле Пен была признана виновной в растрате денег Европейского парламента из-за фиктивного трудоустройства помощника. Суд обязал ее вернуть Европарламенту 320 тысяч евро. Всего по этому делу проходят 10 человек.

Марин Ле Пен была депутатом Европейского парламента в 2009-2017 годах. В мае прошлого года она проиграла во втором туре президентских выборов Эмманюэлю Макрону, сейчас Ле Пен - депутат Национального собрания. Ранее ее партия назвалась "Национальный фронт", но в июне этого года была переименована в "Национальное объединение".

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