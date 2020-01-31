 Парламент Эстонии хочет осудить РФ за ее трактовку истории | Новости из Германии о Европе | DW | 31.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Парламент Эстонии хочет осудить РФ за ее трактовку истории

Проект документа, осуждающего трактовку властями РФ начала Второй мировой войны, подписали представители всех пяти фракций парламента Эстонии.

Парламент Эстонии

Парламент Эстонии

Парламент Эстонии готовит к принятию проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории" с осуждением трактовки властями России начала Второй мировой войны. Как сообщил в четверг, 30 января, информационный портал Эстонского национального телерадиовещания, проект уже подписали 73 депутата (из 101), представляющие все пять парламентских фракций.

"По этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - заявил глава комиссии по иностранным делам парламента, депутат от Партии реформ Эстонии Марко Михкельсон.

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова - Риббентропа", уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Оправдание "агрессивной внешней политики"

Контекст

Президент России резко раскритиковал резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм и нацизм. Писатель Виктор Ерофеев - о том, допустимо ли ставить рядом эти тоталитарные режимы. (13.12.2019)

По мнению авторов документа, оправдывая пакт и секретный протокол к нему, Москва "создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира".

Как ожидается, комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на заседании 11 февраля. По словам Михкельсона, для участия в дискуссии могут быть приглашены сотрудники министерств иностранных дел и образования и науки, а также Института памяти. Голосование, предположительно, состоится 19 или 20 февраля.

Для принятия заявления достаточно его одобрения в первом чтении.

Вслед за Сеймом Латвии

В четверг, 16 января, высший законодательный орган Латвии - однопалатный Сейм одобрил заявление "К 80-летию оккупации Латвийской Республики" Советским Союзом, в котором подчеркнул недопустимость искажения истории периода Второй мировой войны.

Депутаты парламента потребовали от России - как правопреемницы бывшего СССР - "признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма".

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:39

Как экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина  

Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма  

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ объявила режим ЧС из-за распространения коронавируса  

Иран назвал санкции США "политической игрой"  

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно