 Парламент Великобритании приступил к голосованию по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2019

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Европа

Парламент Великобритании приступил к голосованию по "Брекзиту"

Параметры правительственного соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС были согласованы с Брюсселем в ноябре 2018 года.

Здание Вестминстерского дворца, где проходит заседание британского парламента

Здание Вестминстерского дворца, где проходит заседание британского парламента

В Палате общин британского парламента во вторник, 15 января, началось голосование по тексту 584-страничного правительственного соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Параметры документа были согласованы с Брюсселем 25 ноября 2018 года - после 18 месяцев переговоров, которые эксперты назвали сложнейшими за всю послевоенную историю Соединенного Королевства.

Тереза Мэй в Палате общин (фото из архива)

Тереза Мэй в Палате общин

Выступившая перед началом процедуры голосования премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против проведения повторного референдума по "Брекзиту", подчеркнув, что это может еще больше расколоть страну. Она также выступила против досрочных выборов в случае отказа парламента одобрить соглашение, согласованное британским правительством с Европейским Союзом. Мэй призвала депутатов поддержать этот документ и тем самым выполнить волю избирателей, которые на референдуме в 2016 году высказались за выход Великобритании из ЕС.       

Решения по поправкам

На первом этапе депутаты принимают решение по серии поправок, касающихся, в частности, судьбы жесткого "Брекзита" и временных ограничений так называемого "бэкстопа" (backstop).

Контекст

Лидеры 27 стран ЕС одобрили 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза. Сделка должна быть одобрена Палатой общин Великобритании и Европарламентом. (25.11.2018)

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

Этот защитный механизм в случае отсутствия более эффективных договоренностей на время гарантирует сохранение Северной Ирландии в составе единого европейского рынка, что позволит избежать автоматического установления жесткой границы между этой территорией Соединенного Королевства и остающейся в составе ЕС Республикой Ирландия.

Голосование по законопроекту в целом

На следующем этапе Палата общин должна будет принять решение о судьбе правительственного законопроекта в целом.

Отдельно парламентариям предстоит проголосовать по декларации, в которой определяется развитие отношений Брюсселя и Лондона после "Брекзита".

Эксперты считают маловероятным, что большинство депутатов 15 января одобрит сделку с Брюсселем. Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP), от поддержки которой зависит правительство меньшинства Терезы Мэй, по-прежнему не поддерживает договор.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Текст правительственного соглашения

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