 Парламент Австрии одобрил запрет хиджаба в начальной школе | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Парламент Австрии одобрил запрет хиджаба в начальной школе

Отныне за нарушение закона о запрете на хиджаб в начальных школах Австрии предполагается штраф в 440 евро.

Хиджаб в школе

Хиджаб в школе

Двухпалатный парламент Австрии в среду, 15 мая, при поддержке консервативной Австрийской народной партии и праворадикальной Австрийской партии свободы одобрил запрет на ношение мусульманского головного платка в начальных школах.

Контекст

Год назад в Австрии запретили носить паранджу - точнее, приняли закон, предписывающий не скрывать лицо в общественных местах. В каких еще странах ЕС существуют подобные правила? (01.10.2018)

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях. (19.05.2017)

Запрещено "ношение одежды, продиктованной идеологическими или религиозными соображениями и предполагающей покрытие головы", отмечается в постановлении законодательного органа.

Действие нововведения, однако, не распространяется на кипу - еврейский головной убор. Это связано с тем, что он не закрывает волосы полностью или большую их часть, цитирует агентство dpa выдержку из документа.

Штраф в сотни евро

За нарушение предполагается штраф в 440 евро. Власти Австрии исходят из того, что обжаловать закон можно будет в Конституционном суде.

Правительство во главе с премьером с Себастьяном Курцем трижды выносило постановление на парламентское рассмотрение.

В октябре 2017 года в Австрии был введен запрет на ношение одежды, скрывающей лицо.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Виды мусульманской женской одежды и головных уборов

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Большое разнообразие

    Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


Смотреть видео 02:27

Без хиджаба: визит Меркель в Саудовскую Аравию

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Без хиджаба: визит Меркель в Саудовскую Аравию  

Суд ЕС допустил запрет хиджаба на работе  

В чем разница между хиджабом и паранджой?  

Реклама

Самые читаемые

Электросамокаты в Германии: пешеходное лобби наносит ответный удар  

Немецкие журналисты о шансах Сергея Лазарева на "Евровидении"  

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно