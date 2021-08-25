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Представитель "Талибана" назвал запрет временной мерой, вызванной соображениями безопасности. После захвата власти в Афганистане талибы обещали позволить женщинам вести активный образ жизни по нормам шариата.
Сторонники запрета одежды, полностью скрывающей лицо, победили на референдуме в Швейцарии с минимальным перевесом.
Запрет на ношение паранджи во Франции был принят парламентом этой страны 10 лет назад. DW о том, в каких еще странах ЕС есть подобные правила.
Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все.
Санкт-Галлен стал вторым по счету швейцарским кантоном, жители которого на референдуме высказались за запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах.
20-летняя студентка Сара Ифтехар выиграла конкурс красоты в своем городе. Она часто публикует свои фотографии в традиционном пакистанском платье.
Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.
Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
Под запрет попали не только паранджа и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо. Штраф за многократные нарушения составит 1350 евро.
Закон о нейтралитете, запрещающий религиозные символы, соответствует Основному закону ФРГ, постановил суд в Берлине. Он отверг исковые заявления двух женщин, жаловавшихся на запрет паранджи.
Законы, запрещающие носить закрывающие лицо головные уборы, есть в 8 странах Евросоюза, сообщает фонд "Открытое общество". Еще в целом ряде государств подобные запреты обсуждаются.
В Германии политики предлагают запретить девочкам до 14 лет ходить в детский сад и школу в мусульманском головном уборе. Объединения учителей поддержали эту идею.
В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.
Почему женщины носят религиозные головные уборы? Об этом рассказывает выставка в Еврейском музее Берлина.
Австрийские депутаты проголосовали за пакет мер по интеграции беженцев, предусматривающий усложнение процедуры раздачи Корана на улицах, а также ношение паранджи и подобной ей одежды на улице.
Парламент Германии одобрил ряд законов, среди которых запрет госслужащим закрывать лицо, контроль потенциальных террористов с помощью электронных браслетов и сбор данных авиапассажиров.
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