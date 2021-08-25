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Паранджа

Binnenvertriebene Afghanen aus den nördlichen Provinzen, die wegen der Kämpfe zwischen den Taliban und afghanischen Sicherheitskräften aus ihrer Heimat geflohen sind, suchen Zuflucht in einem öffentlichen Park. Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan ihre Gebietsgewinne in rasantem Tempo fortgesetzt und binnen einer Woche mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу 25.08.2021

Представитель "Талибана" назвал запрет временной мерой, вызванной соображениями безопасности. После захвата власти в Афганистане талибы обещали позволить женщинам вести активный образ жизни по нормам шариата.

Ein Plakat der Volksinitiative Ja zum Verhuellungsverbot haengt am Dienstag, 16. Februar 2021, in der Gemeinde Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden. Die Schweizer Stimmbevoelkerung hat am 7. Maerz ueber drei Vorlagen zu entscheiden. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

В Швейцарии введут запрет на паранджу 07.03.2021

Сторонники запрета одежды, полностью скрывающей лицо, победили на референдуме в Швейцарии с минимальным перевесом.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen, fotografiert am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Einige Fachleute vermuten, dass mit den Kindern radikaler Salafisten eine neue Generation gewaltbereiter Extremisten heranwachsen könnte. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Berufsziel Märtyrer - Was wird aus den Kindern radikaler Salafisten?» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Где в Европе запрещено носить паранджу 13.07.2020

Запрет на ношение паранджи во Франции был принят парламентом этой страны 10 лет назад. DW о том, в каких еще странах ЕС есть подобные правила.
ARCHIV 2014- Eine vollverschleierte Frau schaut durch die Schlitze ihres Nikab am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Vogel in Offenbach am Main (Hessen). (zu Burka, Nikab, Tschador - Verschleierungen muslimischer Frauen vom 28.03.2017) Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit..

В ФРГ спорят о запрете в школах и вузах страны никаба и паранджи 11.02.2020

Дискуссии о запрете никаба и паранджи для школьниц и студенток в Германии поставили на одну сторону баррикад феминисток и консерваторов. Но с жесткими мерами согласны не все.
ARCHIVBILD - ZUR MELDUNG ST. GALLER KOMMISSION WILL BURKA-VERBOT STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG - Asma, Touristin aus Riad, Saudi-Arabien, und ihre Freundinnen auf Shopping Tour, am Sonntag, 9. Oktober 2016, in Interlaken. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) |

Еще один кантон Швейцарии запретит носить паранджу 23.09.2018

Санкт-Галлен стал вторым по счету швейцарским кантоном, жители которого на референдуме высказались за запрет на закрывающую лицо одежду в общественных местах.
Miss England-Teilnehmerin Sara Iftekhar, die in Hijab auftritt

В финале "Мисс Англия" впервые выступит участница в хиджабе 04.09.2018

20-летняя студентка Сара Ифтехар выиграла конкурс красоты в своем городе. Она часто публикует свои фотографии в традиционном пакистанском платье.
Women in niqab exit the audience seats in the Danish Parliament at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, Thursday May 31. 2018. A majority in the Danish Parliament adopted Thursday a ban wearing niqab or burka in public. |

В Дании вступил в силу закон о запрете ношения паранджи 01.08.2018

Помимо паранджи и никаба, в общественных местах возбраняется ношение балаклав, масок и накладных бород и усов. Под запрет не подпадают маски для карнавала и Хэллоуина, а также зимние шарфы.
A woman wearing a burqa walks past the Palace of Justice in The Hague on December 1, 2014. The Dutch cabinet approved on May 22, 2015 a partial ban on wearing the face-covering Islamic veil, including in schools, hospitals and on public transport. AFP PHOTO / ANP PHOTO / FILER JERRY LAMPEN netherlands out (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах 26.06.2018

Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
Danish Government has just reached an agreement on a prohibition of all covering headdress in public spaces on October 6th 2017. This prohibition means that Muslim women are no longer allowed to wear the traditional burka or niqab or any other religious headdress that covers the whole face when they leave their home. The proposal for the banning has been put forward by the right wing supporting party Danish People's Party who have tried on several occasions to pass a ban that outlaws Muslim headdress in public spaces but until now have been unsuccessful. This time they have convinced the parties of Government Vestre, The Conservative People's Party and Liberal Alliance as well as opposing party The Social Democrats to vote for the ban. The motion comes after the European Court of Human Rights has declared a similar law in Belgium legal. |

В Дании с 1 августа запрещено закрывать лицо в общественных местах 31.05.2018

Под запрет попали не только паранджа и никаб, но и шляпы, шарфы, маски, шлемы и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо. Штраф за многократные нарушения составит 1350 евро.

09.05.2018, Berlin: Zeynep Cetin (r) vom Netzwerk gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit (Inssan e.V.) äußert sich vor Journalisten über das Urteil zur Klage einer Lehrerin, die mit Kopftuch unterrichten will. Das Berliner Arbeitsgericht hat die Klage einer muslimischen Lehrerin abgewiesen, die an einer Grundschule der Hauptstadt mit Kopftuch unterrichten wollte. Mit der Entscheidung bestätigte das Gericht am Mittwoch überraschend klar das Berliner Neutralitätsgesetz. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Берлине отклонил иски учительниц против запрета паранджи 24.05.2018

Закон о нейтралитете, запрещающий религиозные символы, соответствует Основному закону ФРГ, постановил суд в Берлине. Он отверг исковые заявления двух женщин, жаловавшихся на запрет паранджи.
FILE - In this June 19, 2009 file photo, two women, one wearing the niqab, a veil worn by the most conservative Muslim that exposes only a woman's eyes, right, walk side by side, in the Belsunce district of downtown Marseille. 71 Prozent der Deutschen sind laut einer aktuellen Umfrage fuer ein Burka-Verbot. In Frankreich unterstuetzten sogar 82 Prozent der Befragten die Pläne der dortigen Regierung, die Verschleierung des Gesichts in der Oeffentlichkeit zu unterbinden, heisst es in einer am Donnerstag veroeffentlichten Studie des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research. In Grossbritannien und Spanien traeten jeweils rund 60 Prozent der Befragten fuer ein Verbot von Burkas und vergleichbaren Gewaendern ein, in den USA hingegen finde sich dafuer keine Mehrheit. (AP Photo/Claude Paris, file)

В странах ЕС растет число запретов на ношение религиозной одежды 25.04.2018

Законы, запрещающие носить закрывающие лицо головные уборы, есть в 8 странах Евросоюза, сообщает фонд "Открытое общество". Еще в целом ряде государств подобные запреты обсуждаются.
ARCHIV - Ein Mädchen mit Kopftuch steht am 13.02.2014 in Berlin neben einem Mädchen ohne Kopfbeckedung. (zu dpa Streit um «Kinderkopftuch» spaltet Feministinnen - Abgrenzung zur AfD vom 24.07.2017) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Учителя Германии поддержали идею запрета хиджаба для детей и школьниц 09.04.2018

В Германии политики предлагают запретить девочкам до 14 лет ходить в детский сад и школу в мусульманском головном уборе. Объединения учителей поддержали эту идею.
Ausstellung Cherchez la Femme im Jüdischen Museum in Berlin Video von NİLBAR GÜREŞ, SOYUNMA / UNDRESSING, 2006, Copyright: Nilbar Güres

Женщина в платке, парике, с вуалью: когда религия определяет внешний вид 19.05.2017

В Еврейском музее Берлина проходит выставка, которая рассказывает о том, как принято закрывать лицо и тело в разных религиях.

***FOTOS NUR IM ZUSAMMENHANG MIT BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG VERWENDEN.*** Selbstportrait von Anna Shteynshleyger, 2009, Copyright: Anna Shteynshleyger

Фотогалерея: Как женщины скрывают волосы и тело в разных религиях 19.05.2017

Почему женщины носят религиозные головные уборы? Об этом рассказывает выставка в Еврейском музее Берлина.
ARCHIV - Vollverschleierte Frauen am 28.06.2014 auf einer Kundgebung des radikalen Salafistenpredigers Pierre Vogel in Offenbach am Main (Hessen). Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa CDU-Vize Klöckner fordert Burka-Verbot vom 01.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/B. Roessler

В Австрии будут штрафовать за паранджу в общественных местах 17.05.2017

Австрийские депутаты проголосовали за пакет мер по интеграции беженцев, предусматривающий усложнение процедуры раздачи Корана на улицах, а также ношение паранджи и подобной ей одежды на улице.
Eine verschleierte Frau kommt am 13.01.2013 in Berlin zu einem Treffen der Salafisten und geht an einer Polizistin vorbei. Nachdem den Salafisten Räumlichkeiten für ein bundesweites Treffen in Kreuzberg gekündigt wurden, haben sie sich in einem Veranstaltungzentrum in Neukölln getroffen. Bei der Veranstaltung sollen mehrere führende Salafisten sprechen. Foto: Florian Schuh/dpa

Бундестаг запретил ношение никаба и паранджи на госслужбе 28.04.2017

Парламент Германии одобрил ряд законов, среди которых запрет госслужащим закрывать лицо, контроль потенциальных террористов с помощью электронных браслетов и сбор данных авиапассажиров.
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