Парад вермахта и Красной армии в Бресте: как это было (фотогалерея)

Совместный военный парад частей XIX моторизованного корпуса вермахта и частей Красной армии 22 сентября 1939 года в Бресте вошел в легенду. Парад ознаменовал "встречу на Буге" - соединение немецких и советских войск на территории разгромленной Польши. Немцы торжественно передали советским войскам Брест и Брестскую крепость, как это было обговорено протоколом о прохождении демаркационной линии.

Подобные совместные парады, как рассказал известный российский историк Михаил Семиряга, состоялись и в других городах, например, в Пинске и Гродно. Но, скажем, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский утверждает, что совместный парад частей вермахта и РККА в Бресте - это "выдумка" и "миф". Так кто же прав?

В Германии вышла сейчас книга Герхарда Пауля (Gerhard Paul) "Фотографии диктатуры. Визуальная история "третьего рейха". Одна из ее глав - и в ней уникальные фотографии, часть которых вошла в нашу галерею, - посвящена событиям 20-22 сентября 1939 года в Бресте. Другая часть - из немецких архивов. Сам автор говорит о совместном "военном параде", но все-таки ставит эти слова в кавычки. В общем, судите сами.