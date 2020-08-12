 Парад вермахта и Красной армии в Бресте: как это было (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2020

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Культура и стиль жизни

Парад вермахта и Красной армии в Бресте: как это было (фотогалерея)

22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии. Или этого не было? Судите сами.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    С оркестрами и знаменами

    Брест, 22 сентября 1939 года. Немецкий военный оркестр и строй красноармейцев во время совместного парада частей вермахта и Красной армии. Мимо шли танки и бронетранспортеры, маршировали в походных колоннах со знаменами солдаты "третьего рейха" и РККА, а советский военный оркестр (он остался за кадром) играл "Интернационал".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Под портретом вождя

    "Персона нон грата": на дипломатическом языке это "нежелательная персона". Фотографиями "нон грата" назвал снимки совместного парада вермахта и РККА в Бресте и подготовки к нему автор книги "Фотографии диктатуры". Некоторые российские историки и официальные лица продолжают утверждать, что был не парад, а "торжественный марш", "церемониальное шествие". Но сути дела это не меняет.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    От Бреста до Москвы

    На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Переводчик не нужен

    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    С оркестрами и знаменами

    Брест, 22 сентября 1939 года. Немецкий военный оркестр и строй красноармейцев во время совместного парада частей вермахта и Красной армии. Мимо шли танки и бронетранспортеры, маршировали в походных колоннах со знаменами солдаты "третьего рейха" и РККА, а советский военный оркестр (он остался за кадром) играл "Интернационал".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Под портретом вождя

    "Персона нон грата": на дипломатическом языке это "нежелательная персона". Фотографиями "нон грата" назвал снимки совместного парада вермахта и РККА в Бресте и подготовки к нему автор книги "Фотографии диктатуры". Некоторые российские историки и официальные лица продолжают утверждать, что был не парад, а "торжественный марш", "церемониальное шествие". Но сути дела это не меняет.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    От Бреста до Москвы

    На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Переводчик не нужен

    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


Совместный военный парад частей XIX моторизованного корпуса вермахта и частей Красной армии 22 сентября 1939 года в Бресте вошел в легенду. Парад ознаменовал "встречу на Буге" - соединение немецких и советских войск на территории разгромленной Польши. Немцы торжественно передали советским войскам Брест и Брестскую крепость, как это было обговорено протоколом о прохождении демаркационной линии.

Подобные совместные парады, как рассказал известный российский историк Михаил Семиряга, состоялись и в других городах, например, в Пинске и Гродно. Но, скажем, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский утверждает, что совместный парад частей вермахта и РККА в Бресте - это "выдумка" и "миф". Так кто же прав?

В Германии вышла сейчас книга Герхарда Пауля (Gerhard Paul) "Фотографии диктатуры. Визуальная история "третьего рейха". Одна из ее глав - и в ней уникальные фотографии, часть которых вошла в нашу галерею, - посвящена событиям 20-22 сентября 1939 года в Бресте. Другая часть - из немецких архивов. Сам автор говорит о совместном "военном параде", но все-таки ставит эти слова в кавычки. В общем, судите сами.

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Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии. Или этого не было?  

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