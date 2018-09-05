 Парагвай возвращает посольство в Израиле обратно в Тель-Авив | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2018

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Мир

Парагвай возвращает посольство в Израиле обратно в Тель-Авив

Новый президент и правительство Парагвая решили вернуть посольство в Тель-Авив всего через три с половиной месяца после его переноса в Иерусалим. Израиль отозвал посла из Парагвая.

Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес во время инаугурации

Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес

Парагвай по прошествии трех месяцев возвращает свое посольство в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив. "Правительству Парагвая представляется уместным перенести расположение посольства на его изначальное место", - сказано в заявлении МИД Парагвая, обнародованном в среду, 5 сентября.

Контекст

14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Известный израильский прозаик и публицист Амос Оз рассказывает в интервью DW о своем детстве, о провозглашении независимости Израиля, о его настоящем и будущем. (14.05.2018)

Ровно через неделю после открытия посольства США в Иерусалиме аналогичный шаг совершил Парагвай. Он стал уже второй страной, последовавшей за Вашингтоном. (21.05.2018)

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ. (16.05.2018)

По словам главы МИД Луиса Альберто Кастильони, "Парагвай хотел бы поддержать дипломатические усилия по достижению устойчивого мира в регионе".

В тот же день Израиль отозвал посла из Парагвая, а МИД Израиля объявил о закрытии своего посольства в этой южноамериканской стране. Не уточнялось, означает ли это разрыв дипломатических отношений между Израилем и Парагваем, либо закрытие израильского посольства носит временный характер.

Посольство Парагвая в Израиле было перенесено из Тель-Авива вслед за посольствами США и Гватемалы и торжественно открыто 21 мая в присутствии премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху и тогдашнего президента Парагвая Орасио Кортеса.

Новый президент Парагвая Марио Абдо Бенитес вступил в должность 15 августа. Всего через три недели после этого он отменил решение своего предшественника о переносе посольства в Иерусалим.

Посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим по решению президента Дональда Трампа 14 мая, в день 70-летия провозглашения государства Израиль. Это решение подверглось широкой критике. В результате возникших беспорядков на границе Израиля и Палестинской автономии погибли десятки палестинцев, более 2700 человек были ранены.

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    Автор: Григорий Аросев


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