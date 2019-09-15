Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

Папа римский Франциск приветствует состоявшийся неделей ранее обмен пленными между Москвой и Киевом. Благодаря этому освобожденные "смогли заключить своих любимых в объятия", заявил понтифик во время молитвы на площади Святого Петра в воскресенье, 15 сентября. В то же время глава Святого престола помолился "за скорейшее прекращение конфликта и продолжительный мир на востоке Украины".

Украина и Россия 7 сентября обменялись заключенными по формуле 35 на 35. В Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной около Керченского пролива неподалеку от аннексированного Россией Крыма, а также 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова. Украинцев в аэропорту встречали родственники, президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица.

Обмен уже одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организаций.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллиона жителей были вынуждены покинуть регион.

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