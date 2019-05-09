 Папа римский Франциск 4 июля примет Владимира Путина | Новости из Германии о России | DW | 06.06.2019

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Россия

Папа римский Франциск 4 июля примет Владимира Путина

Путин и Франциск встретятся в третий раз. На две первые аудиенции - в 2013 и 2015 годах - российский президент опоздал.

Президент РФ Владимир Путин и Папа римский Франциск в 2013 году

Владимир Путин и Франциск в 2013 году

Папа римский Франциск 4 июля примет президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило в четверг, 6 июня, Радио Ватикана со ссылкой на и.о. главы пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти. Среди возможных тем встречи - война в Сирии, в которую Россия осуществляет вмешательство на стороне президента Башара Асада, а также конфликт в Украине, пишет далее ватиканский сайт.

Контекст

В среду, 10 июня папа римский даст аудиенцию президенту России Владимиру Путину. Повестка дня не разглашается, но речь явно пойдет и о конфликте на Украине и роли России в нем. (10.06.2015)

Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла возможна, если этого очень захочет Владимир Путин, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт. (16.06.2015)

5 и 6 июля понтифик встретится с предстоятелем Украинской грекокатолической церкви Святославом Шевчуком.

На первые две аудиенции Путин опоздал

Июльская аудиенция станет третьей встречей Франциска и Путина, ранее они встречались в декабре 2013 года и в июне 2015-го. Оба раза российский президент опоздал на аудиенцию в Ватикане - в первый раз на 50 минут, во второй раз - на час.

Четыре года назад во время длившегося чуть менее часа разговора понтифик выразил надежду на выполнение условий минских договоренностей по урегулированию украинского конфликта. Государственные СМИ в России назвали аудиенцию успехом Кремля в кризисные времена.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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