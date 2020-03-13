Пандемия и политика: власти ФРГ ведут атаку на коронавирус

После Италии (примерно 25 000) и Испании (около 9000) третье место в Европе по числу инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 занимает то Франция, то Германия. Количество заболевших COVID-19 день ото дня меняется: то оно больше во Франции, то - в Германии. Сейчас это порядка 6000 человек в каждой из стран.

В Германии, однако, на порядок меньше, чем в Италии (почти 2000), Испании (примерно 350) и Франции (примерно 130) пациентов, скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом. В понедельник днем их было 16.

Тем не менее, после некоторых промедления и колебаний немецкие власти вслед за итальянскими, испанскими, французскими и австрийскими приняли повышенные меры предосторожности, хотя и по-прежнему не столь радикальные, как в упомянутых - и некоторых восточноевропейских - странах.

Немцам советуют не ездить за границу

С восьми утра понедельника, 16 марта, введен частичный запрет на пересечение границ Германии с Францией, Люксембургом, Швейцарией, Австрией и Данией. Полиции предписано пропускать в том и другом направлении только грузовой транспорт и местных жителей, ежедневно ездящих на работу в соседнюю страну.

В 8 утра 16 марта полиция остановила движение на автостраде № 6 на границе между Францией и Германией

Восточные границы ФРГ были перекрыты еще раньше по инициативе соответственно польских и чешских властей. Таким образом открытыми пока остаются только дороги из Германии в Бельгию и Нидерланды. Министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) призвал всех жителей ФРГ воздержаться от поездок за границу, если в этом нет крайней необходимости. "Велик риск, что из-за усиливающихся ограничений во многих странах вы не сможете вернуться обратно", - написал министр в своем Twitter.

Еще в середине прошлой недели официальный Берлин не считал такую меру адекватной, ратовал за принятие согласованного решения на уровне Евросоюза. Но коронавирус не стал дожидаться, пока в Брюсселе будет найден устраивающий все страны компромисс. К тому же, пояснил накануне министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), закрыть границы правительство ФРГ побудило стремление предотвратить массовый приток потенциально инфицированных покупателей в немецкие промтоварные магазины из Австрии и Франции, где остаются открытыми только продовольственные супермаркеты и аптеки.

Однако в понедельник во второй половине дня стало известно, что центральное правительство Германии рекомендовало земельным властям последовать примеру соседей и также закрыть магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

В немецких аэропортах границы внутри шенгенской зоны пока остаются открытыми. Отвечая на вопрос корреспондента DW, представитель немецкого МВД также признал, что совершенно нереалистично контролировать и сухопутные границы Германии на всем их протяжении, например, все 800 километров с Австрией. Граница как таковая здесь не существует уже много лет.

В Берлине замерла не только общественная жизнь

Эпидемиологическая ситуация в немецкой столице по-прежнему остается сравнительно благополучной. Число инфицированных в Берлине (около 300) все еще в разы меньше, чем в Северном Рейне - Вестфалии (примерно 1500), Баварии или Баден-Вюртемберге (примерно по 900).

В Берлине больше нет клубной жизни

Хорошо работают и "следователи" райздравотделов в Берлине. Выявлены цепочки заражения нескольких десятков берлинских пациентов, подхвативших коронавирус в двух ночных клубах. Вначале это произошло в клубе "Trompete", затем - в "The Reed". Сейчас медики разыскивают тех, кто провел вечер 7 марта в клубе "Kater Blau". Установлено, что в тот день там был один человек, позднее заболевший COVID-19.

Вечером в субботу, 14 марта, берлинский сенат принял целый пакет срочных мер. Запрещены любые мероприятия с числом участников свыше 50 человек. Если же участников меньше, то организатор обязан составить их список с указанием адресов и номеров телефонов и хранить такой список в течение четырех недель.

Кроме того в Берлине закрыты на неопределенное время все клубы, кинотеатры, бары и пивные, залы игровых автоматов и спортивные тотализаторы, выставки, церкви, мечети и синагоги, а также публичные дома. Оставшиеся без привычных доходов проститутки предлагают визиты на дом или в отели. Рестораны в Берлине пока остаются открытыми, но их владельцы обязаны обеспечить расстояние между столиками не менее, чем в полтора метра.

Дополнительные каникулы для школьников

Утром в понедельник в последний раз в этом месяце сходили в школу берлинские старшеклассники. Но по домам они были распущены уже в первой половине дня. Вслед за гимназиями и школами верхней ступени во вторник закрываются в Берлине и все начальные школы, а также детские сады и ясли.

Надпись на школьной доске: школа закрыта из-за коронавируса

Экзамены на свидетельство об окончании средней школы, которые по графику должны были начаться в конце апреля, в Берлине решено отложить на две с половиной недели. Столичные власти сочли, что несправедливо заставлять учеников сдавать экзамены сразу после пятинедельного перерыва в учебе.

А вот экзамены гимназистов на получение аттестата зрелости, который позволяет записываться в университет, решено проводить по плану, то есть, с конца марта. Обычные уроки в таких учебных заведениях фактически и так уже закончились. При этом, правда, сдача экзаменов должна быть организована таким образом, чтобы между всеми их участниками соблюдалась дистанция, как минимум, в полтора метра.

Новые правила для правительственной пресс-конференции

Регулярные - три раза в неделю - правительственные пресс-конференции в Берлине с участием официального представителя канцлера и пресс-секретарей всех немецких министерств пока не отменены. Правительство Германии считает чрезвычайно важным этот канал информирования населения, который позволяет журналистам получать дополнительные сведения к пресс-релизам министерств и ведомств.

На правительственной пресс-конференции с 16 марта дистанцию между собой выдерживают не только журналисты, но и представители министерств

Но к принятым еще на прошлой неделе мерам - не садиться в зале рядом - в этот понедельник добавились дополнительные. Чтобы соблюсти новое правило берлинского сената о ведении списков участников, перед входом в зал пресс-конференций была установлена урна, в которую все входящие должны были опустить либо листок, либо визитную карточку с указанием личного адреса, номера телефона и актуальной даты.

На правительственной пресс-конференции 16 марта корреспондент DW попросил представителя минздрава Сюзанну Вакерс (Susanne Wackers) объяснить, почему, с ее точки зрения, в Германии сравнительно мало случаев заболевания COVID-19 со смертельным исходом. "Пока мы еще не можем прийти к окончательному заключению на этот счет, - прямо ответила Вакерс, - но мы всегда обращали внимание на высокий уровень нашей системы здравоохранения".

Преимущества немецкой системы здравоохранения

В самом деле. В Германии одна из самых высоких в мире плотность больничных коек на душу населения - 30 на каждые 100 000 жителей. В Великобритании, для сравнения 6 на 100 000, во Франции -12. В ФРГ существует примерно 1900 больниц и клиник, способных - как указывает Немецкое больничное общество (Deutsche Krankenhausgesellschaft) - одновременно лечить 497 000 пациентов, в том числе 28 000 в отделениях интенсивной терапии. При этом практически любая больничная палата в Германии, оборудованная собственным санузлом и отдельной вентиляцией, может быть превращена в изолированный инфекционный бокс.

В инфекционное может быть преобразовано почти любое другое отделение немецкой больницы

Кроме того, немецкие больницы значительно лучше чем, например, итальянские или французские оборудованы современной медицинской техникой, в частности, аппаратами искусственного дыхания, к которым приходиться подключать пациентов в случае тяжелого течения болезни COVID-19.

Заместитель официального представителя канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) к числу успехов в борьбе с коронавирусом отнесла также тот факт, что "в Германии удалось на очень ранней стадии взять под наблюдение процесс распространения инфекции, что позволило нам получить временное окно для того, чтобы этот процесс притормозить и тем самым обеспечить медицинское обслуживание растущему числу пациентов".

Добровольцы в борьбе с коронавирусом

Тем временем в местных немецких СМИ, на досках объявлений на улицах городов Германии, а также в социальных сетях появляется все больше всевозможных предложений по оказанию в условиях пандемии коронавируса помощи больным и пожилым людям, которые относятся к группе повышенного риска.

Facebook пестрит объявлениями молодых людей, предлагающих старикам по соседству сходить в магазин за покупками или помочь им заказать продукты питания онлайн. Есть люди, готовые просто прийти к одиноким пожилым жителям, лишившимся возможности видеться с внуками, чтобы поговорить с ними, сыграть в шахматы или карты. А в районе Верра-Майснер - к югу от Касселя в федеральной земле Гессен - даже объединились в совместную группу "Мы против коронавируса! Мы для наших сограждан!" члены молодежных организаций конкурирующих между собой политических партий. В группу можно позвонить по телефону горячей линии и попросить о помощи в быту.

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