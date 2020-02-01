Палестинцы вышли из соглашений с США и Израилем

Палестинская национальная автономия (ПНА) расторгла все договоренности с Израилем и США из-за намерений израильского правительства присоединить оккупированные палестинские земли. Об этом во вторник, 19 мая, в Рамалле заявил глава ПНА Махмуд Аббас.

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, включая те, которые связаны с безопасностью", - подчеркнул Аббас.

Палестинский политик ранее неоднократно предупреждал, что прекратит сотрудничество с Израилем в области безопасности, однако не реализовывал угрозы на практике. В чем конкретно будут выражаться последствия нынешнего решения, глава ПНА не уточнил.

Ранее палестинская сторона сотрудничала с израильскими силами безопасности на западном берегу реки Иордан, а также с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

При этом Аббас оговорился что, палестинцы готовы вернуться к переговорам с Израилем при посредничестве третьей стороны.

Противоречивый план Трампа по Ближнему Востоку

Глава палестинской национальной автономии 1 февраля заявил, что не принимает новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Другие страны-члены Арабской лиги тоже раскритиковали инициативу, заявив, что она не приведет к заключению справедливого мирного соглашения.

В конце января Трамп по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме предложил план урегулирования ближневосточного конфликта. В частности, Трамп выступил за создание в рамках концепции двух государств полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где Америка готова открыть посольство. При этом Иерусалим будет, по замыслу Трампа, оставаться "неделимой столицей" Израиля. По мнению наблюдателей, план президент США носит противоречивый характер.

В 2017 году палестинцы прервали дипломатические отношения с США в ответ на решение Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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