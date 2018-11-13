 Палестинские группировки объявили о прекращении огня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2018

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Мир

Палестинские группировки объявили о прекращении огня

По данным исламистского движения ХАМАС, договоренность о прекращении огня с Израилем была достигнута при посредничестве Египта. Израильская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Удар израильских ВВС по сектору Газа 12 ноября

Удар израильских ВВС по сектору Газа 12 ноября

После обострения ситуации в секторе Газа палестинские группировки, включая радикальное исламистское движение ХАМАС, объявили о прекращении огня. Договоренность между сторонами была достигнута при посредничестве Египта, говорится в совместном заявлении группировок, опубликованном во вторник, 13 ноября. Пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху пока не прокомментировал эту информацию.

 

Контекст

95 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают различными психическими расстройствами, сообщила организация Save the Children. (05.06.2018)

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ. (16.05.2018)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Резкое обострение ситуации в приграничном районе произошло после столкновения израильских солдат и боевиков ХАМАС в воскресенье, 11 ноября. В результате перестрелки погиб подполковник сил специального назначения Армии обороны Израиля, еще один офицер получил ранения. ХАМАС сообщил о семи погибших палестинцах.

ЕС осудил эскалацию насилия

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на следующий день ХАМАС устроил массированный обстрел, выпустив по израильской территории свыше 400 ракет. В ответ на это ЦАХАЛ нанесла удары по штаб-квартире военной разведки радикального движения и еще десяткам целей в секторе Газа.

Евросоюз выразил тревогу в связи с эскалацией насилия в регионе. "Бесприцельные ракетные обстрелы или другие действия, направленные против гражданских лиц, неприемлемы и должны быть прекращены", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы ЕС.

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    Автор: Григорий Аросев


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