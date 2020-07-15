 Палата представителей США одобрила санкции против ″Северного потока - 2″: | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2020

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Мир

Палата представителей США одобрила санкции против "Северного потока - 2":

Санкции вводятся в рамках законопроекта об оборонном бюджете на 2021 год и должны быть еще одобрены Сенатом и подписаны Трампом.

Прокладка Северного потока - 2 (фото из архива)

Прокладка "Северного потока - 2" (фото из архива)

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Трансляция заседания велась в понедельник, 20 июля, на сайте нижней палаты американского парламента.

Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.

"Россия пытается развивать газопровод "Северный поток - 2", чтобы установить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их энергопоставками. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина", - написал в Twitter  представитель Арканзаса в нижней палате Конгресса республиканец Стив Вомак после голосования.

Речь в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.

Прежде чем новые санкции вступят в силу, NDAA должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.

Участники проекта подпадут под закон CAATSA

Глава американского внешнеполитического ведомства 15 июля предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока - 2", но и части проекта "Турецкий поток". США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство "Северного потока - 2". Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.

Между тем Россия раскритиковала угрозу Вашингтона, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

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    Автор: Андрей Гурков


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