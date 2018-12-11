 Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2018

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Мир

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев

В резолюции нижней палаты парламента США осуждаются "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа". Сенат уже одобрил данную резолюцию в октябре.

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Памятник жертвам Голодомора в Киеве

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Конгресса в среду, 12 декабря. В документе, приуроченном к 85-летней годовщине Голодомора, подчеркивается, что голод, искусственно организованный советским правительством на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах, являлся геноцидом украинцев, устроенным с целью "сломить сопротивление украинской нации коллективизации и коммунистической оккупации".

Контекст

На Украине переименовали почти все населенные пункты с советскими названиями и убрали почти все памятники Ленину. Но часть граждан это не поддерживает и отстаивает свое право на прошлое в судах. (02.12.2016)

В резолюции, единогласно принятой Сенатом США, осуждаются систематические нарушения прав человека, совершенные советским режимом против украинского народа. (04.10.2018)

В тексте отмечается, что палата признает выводы комиссии США по голоду в Украине, представленные в Конгрессе в 1988 году. В них указывалось, что "Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".

Конгрессмены осудили "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа" и выразили "глубочайшее сочувствие жертвам трагедии". Проект резолюции, подготовленный сенатором от штата Огайо Робом Портманом, в октябре уже был одобрен Сенатом.

МИД России отказался признавать Голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку, как указывалось в заявлении от 24 ноября, это "не имеет ничего общего с историческими фактами". В заявлении подчеркивалось, что голод в 30-е годы прошлого века "стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР".

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Резолюция Палаты представителей

Заявление МИД России

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