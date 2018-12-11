Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинцев

Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Конгресса в среду, 12 декабря. В документе, приуроченном к 85-летней годовщине Голодомора, подчеркивается, что голод, искусственно организованный советским правительством на территории Украинской ССР в 1932-1933 годах, являлся геноцидом украинцев, устроенным с целью "сломить сопротивление украинской нации коллективизации и коммунистической оккупации".

В тексте отмечается, что палата признает выводы комиссии США по голоду в Украине, представленные в Конгрессе в 1988 году. В них указывалось, что "Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".

Конгрессмены осудили "систематические нарушения прав человека советским правительством в отношении украинского народа" и выразили "глубочайшее сочувствие жертвам трагедии". Проект резолюции, подготовленный сенатором от штата Огайо Робом Портманом, в октябре уже был одобрен Сенатом.

МИД России отказался признавать Голодомор исключительно геноцидом украинского народа, поскольку, как указывалось в заявлении от 24 ноября, это "не имеет ничего общего с историческими фактами". В заявлении подчеркивалось, что голод в 30-е годы прошлого века "стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР".

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