 Падение лиры: почему центробанки должны быть независимы от государства | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 15.08.2018

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Экономика

Падение лиры: почему центробанки должны быть независимы от государства

Вмешательство Эрдогана в деятельность ЦБ не сулит ничего хорошего для экономики Турции и валюты страны. Об этом свидетельствует мировой опыт.

Здание центрального банка Турции

Вывеска на здании центрального банка Турции

На фоне падения турецкой лиры стала очевидной утрата Центробанком Турции независимости от политических властей страны. Примеры из прошлого показывают, что вмешательство правительства в работу этого института не сулит экономике ничего хорошего.

Центральный банк является одним из важнейших институтов современного государства. Он регулирует денежные потоки, может делать сами деньги дороже или дешевле. Правительства, понимая роль центробанков, были бы не прочь держать их деятельность под контролем, напрямую или обходными путями. Если, скажем, центробанк опустит на полгода процентную ставку, этот шаг, с одной стороны, станет стимулом для экономики. С другой, он приведет к повышению валового внутреннего продукта и позволит свободно финансировать государственные расходы. Прекрасный подарок для политиков, особенно перед выборами.

Вмешательство в дела центробанка опасно

В прошлом такое случалось нередко. Одним из самых наглядных печальных примеров стала деятельность ЦБ в нацистской Германии. Политика центробанка, проводимая под нажимом политического руководства, помогла вооружить страну и найти деньги на ведение войны.

Турецкая лира

Турецкая лира продолжает падение

Получается, что государство может брать такие подарки от банка? На первый взгляд, от этого выигрывают и простые граждане. Однако это верно лишь в единичных случаях. В целом, искусственное вмешательство государства в деятельность центробанка ведет к инфляции и повышению цен. Подъем конъюнктуры же носит в большинстве случаев лишь кратковременный характер, сменяясь застоем и спадом.

В сегодняшней Турции ситуация иная, но проблема схожая. Здесь происходит резкий рост инфляции, что удорожает жизнь населения. В этих условиях центробанк страны мог бы поднять процентную ставку, уменьшив в перспективе инфляцию и затормозив обвал национальной валюты. Однако президент страны не хочет этого, так как подобная финансовая политика замедлила бы развитие конъюнктуры. "Эрдоган пытается стимулировать экономику, но это приведет к высокой инфляции и падению валютного курса", - считает немецкий эксперт в области финансов и банковского дела из Франкфуртского университета Фолькер Виланд (Volker Wieland).

Независимость центробанков и демократический контроль

Сумка с символом евро

Негативные примеры вмешательства государства привели главнейшие центральные банки мира к убеждению, что эти финансовые структуры должны быть независимы от политики. Подобный взгляд находит понимание и в политических кругах стран с крупнейшими мировыми экономиками. К примеру, Германия согласилась одобрить идею создания европейского валютного союза лишь при условии, что все входящие в него страны откажутся от контроля над национальными центробанками. Основанный в результате появления еврозоны Европейский центральный банк считает своей главной задачей сохранение стабильности цен.

Некоторые критики скептически относятся к идее теоретической и реальной независимости национальных центральных банков. Да, правительство не должно контролировать свой главный банк, но что делать, если его руководство проводит ошибочную финансовую политику, которая крайне негативно воздействует и на всю экономическую ситуацию в стране?

Контекст

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Кроме того, означает ли политическая независимость также свободу от независимого контроля? Не совсем. Цель деятельности центробанков определяется демократическими парламентами, которые и наблюдают за ее реализацией. А сами ЦБ, по крайней мере, крупнейшие из них, открыто объясняют свои действия.

ЕЦБ и политика дешевых денег

Конечно, все это не исключает подозрений и упреков в политической зависимости того же ЕЦБ. Критики его деятельности, прежде всего из Германии, считают, что проводимая Европейским центробанком политика дешевых денег играет на руку тем странам Евросоюза, которые испытывают финансовые проблемы.

Действительно, низкие проценты на государственные ценные бумаги облегчают долговое бремя и упрощают возможность получения и обслуживания новых кредитов. В то же время, в условиях стабильного экономического развития ЕЦБ, по идее, должен не держать процентные ставки на нулевом уровне, а постепенно повышать их.

Шеф ЕЦБ Марио Драги, отвечая на эту критику, каждые шесть недель, почти как молитву, повторяет практически одно и то же: целью и задачей ЕЦБ является ценовая стабильность. И эта стабильность сохраняется, пока уровень инфляции в еврозоне не превышает двух процентов.

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