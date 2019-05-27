О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины

Игорь Коломойский не является советником нового президента Украины и отвергает предположения о влиянии на Владимира Зеленского. Но именно в этой роли украинский олигарх выступил через СМИ. Накануне запланированной на вторник, 28 мая, встречи Зеленского с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Коломойский в интервью газете Financial Times посоветовал главе государства объявить дефолт по долгам МВФ.

С МВФ в стиле Голобородько

Фактически он предложил поступить так, как это сделал герой комедийного сериала "Слуга народа", показанного по телеканалу Коломойского. В нем случайно ставший президентом Украины учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, отказался сотрудничать с МВФ и объявил об этом в грубой форме.

Владимир Зеленский в Верховной раде, май 2019

Сам Зеленский в понедельник, 27 мая, в течение дня не комментировал идею Коломойского, а глава его партии Дмитрий Разумков высказал личное мнение, что Украина вряд ли пойдет по пути дефолта.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что оснований для этого нет. Советник президента, бывший министр финансов Александр Данилюк ранее говорил, что после парламентских выборов Украина согласует новую программу с МВФ.

Что нужно знать об отношенияхУкраины с МВФ

Украина не раз была на грани дефолта, в последний раз - в конце 2013 года при президенте Викторе Януковиче. Уже после его бегства в Россию на фоне оппозиционных протестов новая власть в Киеве удержала экономику от краха в основном благодаря помощи МВФ. Но миллиарды поступают под жесткие условия реформ.

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

В декабре 2018 года был согласован очередной пакет финансовой помощи Украине на общую сумму почти четыре миллиарда долларов. Тогда же был подписан меморандум, который определял обязательства Киева. Среди них - повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, приватизация, назначение судей в Высший антикоррупционный суд.

Первые 1,4 миллиарда для стабильной работы экономики Нацбанк Украины уже получил, остальные ожидались двумя траншами по 1,3 миллиарда в мае и сентябре. Но объявленные Зеленским досрочные выборы в парламент в июле и отставка правительства поставили новые выплаты под вопрос. Некоторые члены правительства заявили о досрочном прекращении работы миссии МВФ.

Зачем Зеленскому и Коломойскому дефолт Украины

2019 год - особенно тяжелый для бюджета Украины. Страна должна выплатить по долгам МВФ 1,8 миллиарда долларов - около трети доходов госбюджета. Кроме того, жесткие условия МВФ связывают руки новому президенту Зеленскому, который хотел бы снизить тарифы на коммунальные услуги населения - это одно из главных ожиданий его избирателей.

"Приватбанк" Коломойского был национализирован в 2016 году

У Коломойского, похоже, свои давние счеты с МВФ. Олигарх обвинял фонд в том, что, мол, именно тот настоял на национализации в 2016 году принадлежавшего ему "Приватбанка" - крупнейшего банка страны, оказавшегося на грани банкротства.

Незадолго до победы Зеленского на выборах суд в Киеве признал национализацию незаконной, а Коломойский заявил, что хочет компенсацию - два миллиарда долларов.

Какую цену заплатит Украина за дефолт

В Минфине Германии, который представляет страну в МВФ, в ответ на запрос DW отказались комментировать советы олигарха президенту Украины. Независимо от этого в пресс-службе отметили, что Берлин ожидает продолжения программы МВФ и содержащихся в ней реформ. В Немецко-украинской промышленно-торговой палате считают, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ. Глава правления Александр Маркус (Alexander Markus) указал на то, что пример Греции, который приводит Коломойский, "никоим образом не сравним с Украиной", поскольку Греция - член ЕС и еврогруппы.

Александр Маркус

По сути дела Коломойский предлагает Украине объявить себя банкротом. Ведь дефолт - это невыполнение должником своих обязательств перед кредитором. Мнимое преимущество такого шага - не надо возвращать взятые когда-то взаймы деньги. Фактически предприниматель в интервью Financial Times рекомендует государству уподобиться нечистоплотным коммерсантам, которые "кидают" своих деловых партнеров, притворяясь неплатежеспособными. Это очень похоже на жульническую схему, ведь в Украине сейчас вовсе не рецессия, а экономический рост, и страна кредитоспособна.

Цель Коломойского, и он прямо об этом говорит: добиться списания украинских долгов со стороны США и Евросоюза. Иными словами, он хочет легализовать невозврат заимствованных средств. При этом он ничего не говорит о том, что дефолт обычно ведет к фатальному подрыву международного авторитета государства, надолго отрезает его от источников выгодных иностранных кредитов, которые жизненно необходимы экономике, выходящей из длительного кризиса. Отказ платить по долгам отпугивает международных инвесторов, начинающих беспокоиться за судьбу своих капиталовложений, он ведет к бегству капитала.

Непременными сопутствующими эффектам дефолта являются обесценивание национальной валюты, резкое удорожание импорта, галопирующая инфляция. А от нее страдают, прежде всего, малообеспеченные слои населения и средний класс, у которых нет таких "средств защиты", как валютные счета, недвижимость, золото, акции или доли в капитале компаний.

Отпугивающий пример Аргентины

В результате дефолт может серьезно подорвать долгосрочные шансы экономики на устойчивое поступательное развитие. Наглядный пример тому - Аргентина, которую Коломойский как раз приводит в пример Украине. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали", - заявляет олигарх в интервью Financial Times.

При этом он ни слова не говорит о том, что принятое в декабре 2001 года в Буэнос-Айресе решение об отказе обслуживать долги по гособлигациям не принесло Аргентине стабильности и благополучия. И речь даже не о первых месяцах или годах после этого крупнейшего дефолта в современной мировой истории. Прошло уже почти два десятилетия, а богатая природными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями южноамериканская страна как была в состоянии перманентного кризиса, так по сей день из него не может выбраться.

В настоящий момент Аргентина вновь, как и перед дефолтом 2001 года, переживает глубокую рецессию, в 2018 году ВВП страны сократился на 2,5%, инфляция превысила 50%, за чертой бедности живут как минимум 32% населения, цены на газ, воду, электричество и общественный транспорт выросли в этом году на 35-55%.

Что же касается реструктуризации (и частичного списания) аргентинских долгов после дефолта 2001 года, то Игорь Коломойский забыл упомянуть, что на трудные переговоры и дорогостоящие юридические разбирательства c кредиторами ушли 15 лет. Все это время крупные хедж-фонды, держатели обесценившихся аргентинских облигаций, стремились наложить арест на зарубежную собственность Аргентины. Поэтому бывший президент страны Кристина Киршнер одно время даже не летала во время визитов за границу на президентском самолете, боясь, что его там конфискуют.

Греция-2015:банки закрылись на три недели

Что же касается Греции, которую Коломойский тоже приводит в пример Украине, то он прав, когда напоминает, что в 2015 году она стала первой развитой страной, которая временно не заплатила по кредитам Международного валютного фонда (МВФ).

Однако эта просрочка платежей длилась всего три недели. О серьезности тогдашней ситуации говорит тот факт, что все это время греческие банки во избежание паники оставались закрытыми, финансовая система Греции была практически парализована, платежи и выплата денег населению были строго лимитированы. Затем Афины в обмен на болезненные, но необходимые реформы вновь стали получать свежие заемные средства на то, чтобы не прерывался процесс обслуживания прежних долгов.

Собственно, три программы международной многомиллиардной финансовой помощи понадобились в 2010-2018 годах именно для того, чтобы предотвратить банкротство одного из членов еврозоны, поскольку это создало бы опаснейший прецедент, подрывающий авторитет всего Европейского валютного союза. Так что Греция, вопреки утверждениям Игоря Коломойского, это пример как раз того, как страна с куда более высокой задолженностью, чем Украина, на протяжении почти целого десятилетия прилагала все силы к тому, чтобы дефолта избежать.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: