 О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

О чем умолчал Коломойский, советуя Зеленскому объявить дефолт Украины

Украинский олигарх Коломойский порекомендовал президенту Зеленскому не платить по долгам МВФ и брать пример с Аргентины и Греции. DW выяснила, почему этот совет - не самый удачный.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский не является советником нового президента Украины и отвергает предположения о влиянии на Владимира Зеленского. Но именно в этой роли украинский олигарх выступил через СМИ. Накануне запланированной на вторник, 28 мая, встречи Зеленского с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Коломойский в интервью газете Financial Times посоветовал главе государства объявить дефолт по долгам МВФ.

С МВФ в стиле Голобородько

Фактически он предложил поступить так, как это сделал герой комедийного сериала "Слуга народа", показанного по телеканалу Коломойского. В нем случайно ставший президентом Украины учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский, отказался сотрудничать с МВФ и объявил об этом в грубой форме.

Владимир Зеленский в Верховной раде, май 2019

Владимир Зеленский в Верховной раде, май 2019

Сам Зеленский в понедельник, 27 мая, в течение дня не комментировал идею Коломойского, а глава его партии Дмитрий Разумков высказал личное мнение, что Украина вряд ли пойдет по пути дефолта.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что оснований для этого нет. Советник президента, бывший министр финансов Александр Данилюк ранее говорил, что после парламентских выборов Украина согласует новую программу с МВФ.  

Что нужно знать об отношенияхУкраины с МВФ

Украина не раз была на грани дефолта, в последний раз - в конце 2013 года при президенте Викторе Януковиче. Уже после его бегства в Россию на фоне оппозиционных протестов новая власть в Киеве удержала экономику от краха в основном благодаря помощи МВФ. Но миллиарды поступают под жесткие условия реформ.

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

В декабре 2018 года был согласован очередной пакет финансовой помощи Украине на общую сумму почти четыре миллиарда долларов. Тогда же был подписан меморандум, который определял обязательства Киева. Среди них - повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, приватизация, назначение судей в Высший антикоррупционный суд.

Первые 1,4 миллиарда для стабильной работы экономики Нацбанк Украины уже получил, остальные ожидались двумя траншами по 1,3 миллиарда в мае и сентябре. Но объявленные Зеленским досрочные выборы в парламент в июле и отставка правительства поставили новые выплаты под вопрос. Некоторые члены правительства заявили о досрочном прекращении работы миссии МВФ.

Зачем Зеленскому и Коломойскому дефолт Украины

2019 год - особенно тяжелый для бюджета Украины. Страна должна выплатить по долгам МВФ 1,8 миллиарда долларов - около трети доходов госбюджета. Кроме того, жесткие условия МВФ связывают руки новому президенту Зеленскому, который хотел бы снизить тарифы на коммунальные услуги населения - это одно из главных ожиданий его избирателей.

Вход в Приватбанк

"Приватбанк" Коломойского был национализирован в 2016 году

У Коломойского, похоже, свои давние счеты с МВФ. Олигарх обвинял фонд в том, что, мол, именно тот настоял на национализации в 2016 году принадлежавшего ему "Приватбанка" - крупнейшего банка страны, оказавшегося на грани банкротства.

Незадолго до победы Зеленского на выборах суд в Киеве признал национализацию незаконной, а Коломойский заявил, что хочет компенсацию - два миллиарда долларов. 

Какую цену заплатит Украина за дефолт

В Минфине Германии, который представляет страну в МВФ, в ответ на запрос DW отказались комментировать советы олигарха президенту Украины. Независимо от этого в пресс-службе отметили, что Берлин ожидает продолжения программы МВФ и содержащихся в ней реформ. В Немецко-украинской промышленно-торговой палате считают, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ. Глава правления Александр Маркус (Alexander Markus) указал на то, что пример Греции, который приводит Коломойский, "никоим образом не сравним с Украиной", поскольку Греция - член ЕС и еврогруппы.

Александр Маркус

Александр Маркус

По сути дела Коломойский предлагает Украине объявить себя банкротом. Ведь дефолт - это невыполнение должником своих обязательств перед кредитором. Мнимое преимущество такого шага - не надо возвращать взятые когда-то взаймы деньги. Фактически предприниматель в интервью Financial Times рекомендует государству уподобиться нечистоплотным коммерсантам, которые "кидают" своих деловых партнеров, притворяясь неплатежеспособными. Это очень похоже на жульническую схему, ведь в Украине сейчас вовсе не рецессия, а экономический рост, и страна кредитоспособна.

Цель Коломойского, и он прямо об этом говорит: добиться списания украинских долгов со стороны США и Евросоюза. Иными словами, он хочет легализовать невозврат заимствованных средств. При этом он ничего не говорит о том, что дефолт обычно ведет к фатальному подрыву международного авторитета государства, надолго отрезает его от источников выгодных иностранных кредитов, которые жизненно необходимы экономике, выходящей из длительного кризиса. Отказ платить по долгам отпугивает международных инвесторов, начинающих беспокоиться за судьбу своих капиталовложений, он ведет к бегству капитала.

Непременными сопутствующими эффектам дефолта являются обесценивание национальной валюты, резкое удорожание импорта, галопирующая инфляция. А от нее страдают, прежде всего, малообеспеченные слои населения и средний класс, у которых нет таких "средств защиты", как валютные счета, недвижимость, золото, акции или доли в капитале компаний.

Отпугивающий пример Аргентины

В результате дефолт может серьезно подорвать долгосрочные шансы экономики на устойчивое поступательное развитие. Наглядный пример тому - Аргентина, которую Коломойский как раз приводит в пример Украине. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали", - заявляет олигарх в интервью Financial Times.

При этом он ни слова не говорит о том, что принятое в декабре 2001 года в Буэнос-Айресе решение об отказе обслуживать долги по гособлигациям не принесло Аргентине стабильности и благополучия. И речь даже не о первых месяцах или годах после этого крупнейшего дефолта в современной мировой истории. Прошло уже почти два десятилетия, а богатая природными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями южноамериканская страна как была в состоянии перманентного кризиса, так по сей день из него не может выбраться.

В настоящий момент Аргентина вновь, как и перед дефолтом 2001 года, переживает глубокую рецессию, в 2018 году ВВП страны сократился на 2,5%, инфляция превысила 50%, за чертой бедности живут как минимум 32% населения, цены на газ, воду, электричество и общественный транспорт выросли в этом году на 35-55%.

Контекст

Неопытность новоизбранного президента Украины в политике - риск и в отношениях с Россией, и в проведении реформ в стране, считает немецкий политолог Беате Апельт. Интервью DW. (22.04.2019)

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. (25.02.2019)

Центробанк Аргентины поднял семидневную ставку до 60%. Буэнос-Айрес ведет переговоры с МВФ о досрочном предоставлении кредита. (31.08.2018)

Получив промежуточную помощь от фонда EFSM, Афины вернули ЕЦБ и МВФ в общей сложности более 6 миллиардов евро и еще 500 миллионов евро - греческому центробанку. (20.07.2015)

Что же касается реструктуризации (и частичного списания) аргентинских долгов после дефолта 2001 года, то Игорь Коломойский забыл упомянуть, что на трудные переговоры и дорогостоящие юридические разбирательства c кредиторами ушли 15 лет. Все это время крупные хедж-фонды, держатели обесценившихся аргентинских облигаций, стремились наложить арест на зарубежную собственность Аргентины. Поэтому бывший президент страны Кристина Киршнер одно время даже не летала во время визитов за границу на президентском самолете, боясь, что его там конфискуют.

Греция-2015:банки закрылись на три недели

Что же касается Греции, которую Коломойский тоже приводит в пример Украине, то он прав, когда напоминает, что в 2015 году она стала первой развитой страной, которая временно не заплатила по кредитам Международного валютного фонда (МВФ).

Однако эта просрочка платежей длилась всего три недели. О серьезности тогдашней ситуации говорит тот факт, что все это время греческие банки во избежание паники оставались закрытыми, финансовая система Греции была практически парализована, платежи и выплата денег населению были строго лимитированы. Затем Афины в обмен на болезненные, но необходимые реформы вновь стали получать свежие заемные средства на то, чтобы не прерывался процесс обслуживания прежних долгов.

Собственно, три программы международной многомиллиардной финансовой помощи понадобились в 2010-2018 годах именно для того, чтобы предотвратить банкротство одного из членов еврозоны, поскольку это создало бы опаснейший прецедент, подрывающий авторитет всего Европейского валютного союза. Так что Греция, вопреки утверждениям Игоря Коломойского, это пример как раз того, как страна с куда более высокой задолженностью, чем Украина, на протяжении почти целого десятилетия прилагала все силы к тому, чтобы дефолта избежать.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 26:57

Коломойский: Я - положительный олигарх

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский назначил главой администрации президента адвоката Коломойского  

Победа Зеленского: как ее оценивают западные эксперты  

Коломойский: Я - положительный олигарх  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Главное о результатах выборов в Европарламент  

В Гамбурге впервые приземлилась гигантская улыбающаяся "Белуха" (фото)  

Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно