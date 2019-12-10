О чем (не) договорились на саммите "нормандской четверки" в Париже

Накануне саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже в понедельник, 9 декабря, ожидания европейских обозревателей были более чем сдержанными. С одной стороны, между Киевом и Москвой сохраняются принципиальные разногласия относительно реализации минских договоренностей.

С другой - были сомнения по поводу единства позиции Парижа и Берлина, учитывая то, что французский президент Эмманюэль Макрон накануне встречи выступил за восстановление тесного сотрудничества с Россией, а канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) продемонстрировала в этом вопросе осторожность. Помимо этого, ФРГ незадолго перед саммитом объявила о высылке двух российских дипломатов из-за возможной причастности властей РФ к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Тем не менее некоторые сдвиги переговоры в Париже все-таки принесли.

Реанимация "нормандского формата"

Парижский саммит стал первым за последние три года. Это уже само по себе - сдвиг с мертвой точки в международных дипломатических усилиях по разрешению конфликта в Донбассе. Более того, лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились, что следующая встреча в "нормандском" формате состоится уже через четыре месяца - независимо от выполнения за это время каких-либо предварительных условий, уточнил на пресс-конференции в Париже украинский президент Владимир Зеленский. Ожидается, что следующая "нормандская" встреча состоится в Берлине на уровне министров иностранных дел.

Обмен осужденными и удерживаемыми лицами

На саммите было согласовано, что к концу года состоится обмен "удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом" по принципу "всех на всех". Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что Киев ожидает, согласно этой договоренности, освобождения 72 человек, которых "содержат в подвалах" в Донецке и Луганске представители незаконных вооруженных формирований. Вопрос находящихся в тюрьмах в России и в Крыму украинцев, которых Киев считает узниками совести, стороны отложили.

Новые пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе

"Четверка" зафиксировала необходимость открыть на линии разграничения в Донбассе новые пункты пропуска для гражданских лиц, "исходя, прежде всего, из гуманитарных критериев". В коммюнике по итогам саммита указано, что места открытия новых пунктов пропуска должны в течение месяца быть согласованы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Новый мост под Станицей Луганская, которая является одной из точек, где прошло разведение сил

Количество новых пунктов не зафиксировано. Вероятно, речь будет идти, прежде всего, о Луганской области, где до сих пор таких пунктов мало, и людям для пересечения линии разграничения, например для решения бюрократических вопросов или посещения родственников, приходится преодолевать огромные расстояния.

Прекращение огня и новые точки разведения сил в Донбассе

Для снятия напряженности и прекращения обстрелов стороны договорились о трех новых участках на линии соприкосновения, где до марта 2020 года состоится разведение сил на определенное расстояние, что сделает невозможным обстрелы из определенных видов вооружений. Это достаточно амбициозная цель, учитывая то, что до сих пор такое разведение произошло лишь на трех участках. Сроки разведения много раз срывались из-за несоблюдения сторонами договоренностей о полном прекращении огня.

Дорога, ведущая на территорию Донбасса, контролируемую сепаратистами

В итоговом коммюнике после саммита в Париже стороны констатировали, что "преданны полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня", которая должна состояться до конца 2019 года. Выполнение этого пункта на практике будет большим вызовом, учитывая, что зафиксированное в минских договоренностях прекращение огня уже пять лет не соблюдается, так же как и десятки ситуативных договоренностей, которые были по этому поводу.

Уже в день переговоров в Париже украинские военные сообщили о семи обстрелах своих позиций. Поскольку обстрелы преимущественно происходят ночью, в Париже договорились об одном важном шаге: распространить мандат наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ на ночное время.

Выборы и контроль над границей

Наибольшие расхождения между Киевом и Москвой остаются в вопросе возвращения украинскому правительству контроля над участком границы с Россией в зоне конфликта, протяженность которого составляет более четырехсот километров.

Участники саммита в Париже на пресс-конференции по его итогам

Москва настаивает на соблюдении буквы минских договоренностей, где записано, что вывод незаконных вооруженных формирований и наемников, а также возврат правительственным силам контроля над границей начнется на следующий день после проведения в Донбассе местных выборов по украинскому законодательству.

В то же время Киев настаивает, что без контроля над границей и вывода боевиков свободные выборы невозможны. До следующей встречи в "нормандском формате" стороны должны согласовать предпосылки для проведения выборов. Канцлер Ангела Меркель после встречи в Париже выразила надежду на компромисс, отметив, что минские соглашения не являются "окаменевшим документом", а для их реализации необходима "гибкость".

Война - войной, а газ - по расписанию

Кроме урегулирования конфликта в Донбассе, в двустороннем формате делегации Украины и России во главе с президентами Зеленским и Путиным провели переговоры о новом соглашении о прямых поставках Украине российского газа, а также о его транзите в Европу. Конкретных результатов встречи нет, однако Зеленский заявил, что переговоры удалось разблокировать. Далее они продолжатся на уровне экспертов и задействованных компаний.

Очевидно, что переговоры удалось разблокировать благодаря вероятному компромиссу вокруг вопроса трехмиллиардного долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Этот долг появился после решений Стокгольмского арбитража. Речь идет о компенсации за необоснованно завышенные для Украины цены на газ (по сравнению с ценами для остальной Европы) и за заниженный тариф при его транзите.

Москва настаивает, что перед подписанием новых контрактов на поставку и транзит газа украинская сторона должна отказаться от присужденных арбитражем трех миллиардов. Как следует из слов президента Зеленского, компромисс может заключаться в том, что "Нафтогаз" согласится взять компенсации не деньгами, а непосредственно газом.

Времени на достижение окончательных договоренностей крайне мало: нынешний контракт на транзит истекает 31 декабря. России на какое-то время будет нуждаться в украинском транзите, поскольку, судя по всему, достроить газопровод "Северный поток-2" в запланированный срок (к 1 января 2020 года) не удастся.

В то же время, учитывая ожидаемое введение газопровода в эксплуатацию в первом полугодии следующего года, Москва не хочет подписывать долгосрочный контракт на транзит по территории Украины. Киев, в свою очередь, добивается подписания 10-летнего контракта. Президент Зеленский в Париже выразил уверенность, что стороны близки к компромиссному решению и в этом вопросе. Российская сторона возможный прогресс в газовых переговорах не комментировала.

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