Оюб Титиев через адвоката подал ходатайство об УДО

Глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев через своего адвоката Петра Заикина подал в городской суд города Шали ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом во вторник, 21 мая, сообщается на сайте "Меморила". В ходатайстве указано, что Титиев "не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания, так как он осознает свою роль в жизни общества и последовательно реализовывает себя в качестве добропорядочного и законопослушного гражданина". Отмечается, что за время содержания под стражей Титиев не совершал дисциплинарных проступков.

Ранее, 18 марта, Шалинский городской суд Чечни приговорил Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы. Правозащитник обвинялся по статье о хранении наркотиков в крупном размере (ст. 228 УК РФ). Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, ссылаясь на отсутствие доказательств виновности их подзащитного и положительные характеристики личности Титиева, данные многочисленными свидетелями. В апреле Титиев отказался обжаловать приговор суда, чтобы получить шанс на УДО. Он сообщал, что это решение должны принять после майских праздников.

Кадыров назвал правозащитников "врагами народа"

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и помещен под арест. По версии следствия, правозащитник "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Глава чеченского отделения "Мемориала" вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании фальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.

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