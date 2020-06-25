Очередь солидарности: чем властям Беларуси не угодил магазин сувениров

Магазин в Минске закрывается из-за давления властей, которым не понравился принт на майках про рейтинг Лукашенко. ОМОН задержал стоявших в очереди покупателей, поддержавших магазин. Но очередь не исчезла.
Возле сувенирного магазина Symbal.by, что в центре Минска, в четверг, 26 июня, стоят около 30 человек. Собираться они стали прямо после его открытия, несмотря на жаркий будний день. Так как магазин довольно маленький, покупатели, которые не могут сразу зайти внутрь, выстраиваются ручейком на улице.
До данным правозащитников, 20 человек, стоявших в такой же очереди 23 июня, были задержаны ОМОНом. Сама очередь возникла из-за сообщения о скорой приостановке работы Symbal.by по причине бесконечных проверок со стороны госорганов. А поводом для проверок стали продаваемые в магазине футболки с надписью "ПСІХОЗ%", которая отсылает к высказыванию президента Беларуси Лукашенко о "коронавирусном психозе" и его рейтинге, который, как утверждают оппоненты Лукашенко, равен 3%.
Корреспондент DW побывала в Symbal.by и узнала у покупателей, почему они готовы отстоять в очереди, чтобы приобрести сувениры.
Солидарность можно проявить и стоя в очереди
"Это солидарность. Мы пришли сюда, чтобы поддержать магазин, и даже пока не знаем, что будем покупать", - говорит парень из группы молодых людей, ожидающих входа в магазин. В очереди они провели уже час и об этом не жалеют. После разговора с DW как раз пришел их черед войти внутрь за покупками.
Магазин Symbal.by во многом уникальный для Минска - именно здесь можно приобрести одежду и сувениры в национальном стиле, а также вещи с исторической белорусской символикой - гербом "Пагоня" и бело-красно-белым флагом. Но нынешний ажиотаж с очередями начался 23 июня, когда в магазине объявили, что из-за давления со стороны госорганов будут вынуждены закрыться в течение нескольких дней, и призвали белорусов поддержать его покупками.
Минчанин Илья выходит из магазина с бумажным свертком в руках. И признается, что очень сожалеет о том, что долго откладывал поход в Symbal.by: "Конечно, я пришел из солидарности и хочу поддержать магазин. Но и покупки сделал, какие и хотел - свитшот, рюкзак, ленты с национальным орнаментом и зеркальце для девушки".
Из очереди - прямо в автозак
В тот день, когда Symbal.by объявил о скором закрытии, к быстро образовавшей очереди у входа в магазин подъехал автозак с ОМОНовцами, которые задержали, как выяснили правозащитники, около 20 человек. Момент задержания засняли очевидцы, ролики моментально распространились в соцсетях. На них видно, как люди, собравшиеся у магазина, пытаются убежать от сотрудников ОМОНа.
Комментируя происшедшее, представитель МВД Беларуси Наталья Ганусевич вечером 23 июня сообщила, что причиной задержания стало то, что люди препятствовали проезду одного автомобиля. Однако вскоре официальная позиция изменилась. Днем 24 июня пресс-секретарь МВД написала в своем телеграм-канале, что в милицию поступили сообщения о массовой драке, участники которой повредили автомобиль.
Люди, стоящие в очереди перед магазином 26 июня, о происшествии трехдневной давности слышали. Минчанку Светлану возможный арест не пугает: "Пусть власти видят, что мы против того, как они давят на магазин. Я сейчас намерена потратить побольше денег, лишь бы помочь ребятам". Светлана также указала на абсурдность объяснений МВД: "Как будто из-за драки на улице у нас всегда приезжает автозак с ОМОНом".
Ситуацию с задержанием покупателей у Symbal.by многие объясняют тем, что в последнее время в Беларуси очередь вдруг стала своеобразным символом протеста - километровые вереницы избирателей выстраивались во время сбора подписей для того, что поддержать выдвижение альтернативных кандидатов в президенты. Таким же образом белорусы протестовали на прошлой неделе против задержания одного из потенциальных фаворитов кампании экс-банкира Виктора Бабарико и его сына.
Всему виной - футболки с надписью: "ПСІХОЗ%"
По словам директора магазина Symbal.by Павла Белоуса, на следующий день после задержаний люди стали приходить прямо к открытию магазина и в пиковый момент в очереди стояли более 500 человек. Их снимал на камеру человек в штатском, но новых задержаний не проводилось: "Возможно, они поняли, что это действительно просто очередь, и мы не призываем людей становиться в фиктивную очередь и таким способом протестовать", - полагает Белоус.
В интервью DW он рассказал, что вся история началось еще 12 июня, когда милиция в ста метрах от магазина остановила их курьера и изъяла 419 футболок с надписью: "ПСІХОЗ%". После этого в Symbal.by зачастили проверяющие из разных госорганов - начались проблемы с налоговой, ЖКХ и другими структурами.
Давление на магазин его директор связывает именно с принтом "ПСІХОЗ%". Идея такой майки родилась абсолютно спонтанно. "Мы всегда высказывались на политические события и выпускали злободневные принты. Например, про акции нетунеядцев, выпускали майки с автозаками. Да и национальный бело-красно-белый флаг у нас всегда в продаже", - добавляет Белоус.
Однако, по его словам, за 6 лет работы хотя и случались разные проверки, ни одна из них не заканчивалась протоколом и привлечением к административной или уголовной ответственности: "Более того, раньше мы часто работали с госорганами и компаниями - продукцию у нас закупали МЧС, исполкомы и БРСМ". Правда, майку с принтом "ПСІХОЗ%" сейчас купить в магазине невозможно.
Его директора поддержка со стороны покупателей очень радует: "То, что происходит сейчас, ни с чем не могу сравнить. Солидарность - это что-то невероятное". По словам Павла Белоуса, тем людям, кто получит штраф за нахождение в очереди, они планируют помочь его выплатить: "Мы не говорим, что закрываемся навсегда. Надеюсь, мы продолжим работу. Просто сейчас ищем варианты, как выйти из этой ситуации".
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