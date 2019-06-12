Очередная "прямая линия" Путина длилась более четырех часов

Президент России Владимир Путин в ходе 17-й "прямой линии" в четверг, 20 июня, отвечал на вопросы журналистов и граждан России дольше четырех часов. За это время он ответил более чем на 70 вопросов, большинство из них касались частных и региональных проблем россиян.

Тем не менее, Путин сделал и ряд внешнеполитических заявлений. В частности, он заявил, что Россия "не ругалась" со странами Запада и "в чем-то даже выиграла" от санкций. Он упомянул, что видел выступления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в КВН, которые назвал "талантливыми и смешными". Однако то, что происходит в Донбассе вовсе "не смешно", это "трагедия", подчеркнул Путин. Он призвал Зеленского начать прямые переговоры с самопровозглашенными республиками.

Прокомментировал Путин и ситуацию вокруг задержания журналиста Ивана Голунова, уголовное дело против которого было прекращено из-за многочисленных нарушений. "Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и галок людей в тюрьму не сажали", - заявил он.

Коснувшись дискуссии о возможной либерализации антинаркотических статей, обострившуюся после дела Голунова, президент РФ заявил: "Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может".

Задавали Путину и юмористические вопросы, в частности не инопланетянин ли он. Президент России ответил, что не является инопланетянином и это могут доказать его родные и близкие.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 12:20 Поделиться Четыре часа с Путиным: зачем это нужно западным СМИ? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ASaK Четыре часа с Путиным: зачем это нужно западным журналистам?