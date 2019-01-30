Очень важное напоминание для всех, кто любит кошек (фото)

Зенде • В четверг, 8 августа, в мире в очередной раз будет отмечаться Международный день кошек. Мы специально публикуем эту фотографию из нижнесаксонского городка Зенде заранее - накануне столь важного дня, чтобы напомнить всем владелицам и владельцам кошек, а также их любителям об этой дате, чтобы вы успели хотя бы в последний момент достойно подготовиться к празднику и избежали вопрошающих и недоумевающих взглядов ваших питомцев и просто хороших друзей, а также ссор, обид и конфликтов из-за собственной забывчивости или элементарного неведения.

Согласно оценкам экспертов, жители Германии содержат около 34 миллионов домашних животных. Кошки среди них стоят, лежат, гуляют сами по себе и мяукают на первом месте - 14,8 миллиона, а также снисходительно смотрят на собак (9,4 миллиона) с недосягаемой высоты своего статистического пьедестала.

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Любимые кошки немцев Европейская короткошерстная Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

Любимые кошки немцев Мейн-кун На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

Любимые кошки немцев Британская короткошерстная Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

Любимые кошки немцев Персидская кошка У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

Любимые кошки немцев Сиамская кошка Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

Любимые кошки немцев Бенгальская кошка Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

Любимые кошки немцев Норвежская лесная кошка Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

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