 Очень важное напоминание для всех, кто любит кошек (фото) | Кадр дня | DW | 07.08.2019

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Кадр за кадром

Очень важное напоминание для всех, кто любит кошек (фото)

Вы можете позволить себе забыть день рождения спутника жизни или юбилей собственной свадьбы, но никак не эту дату!

Кошка - любимое домашнее животное немцев. Фото сделано в Нижней Саксонии

Зенде • В четверг, 8 августа, в мире в очередной раз будет отмечаться Международный день кошек. Мы специально публикуем эту фотографию из нижнесаксонского городка Зенде заранее - накануне столь важного дня, чтобы напомнить всем владелицам и владельцам кошек, а также их любителям об этой дате, чтобы вы успели хотя бы в последний момент достойно подготовиться к празднику и избежали вопрошающих и недоумевающих взглядов ваших питомцев и просто хороших друзей, а также ссор, обид и конфликтов из-за собственной забывчивости или элементарного неведения.

Согласно оценкам экспертов, жители Германии содержат около 34 миллионов домашних животных. Кошки среди них стоят, лежат, гуляют сами по себе и мяукают на первом месте - 14,8 миллиона, а также снисходительно смотрят на собак (9,4 миллиона) с недосягаемой высоты своего статистического пьедестала.

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Любимые кошки немцев

  • Европейская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Европейская короткошерстная

    Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

  • Мейн-кун

    Любимые кошки немцев

    Мейн-кун

    На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Британская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Британская короткошерстная

    Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

  • Персидская кошка

    Любимые кошки немцев

    Персидская кошка

    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

  • Бенгальская кошка

    Любимые кошки немцев

    Бенгальская кошка

    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

  • Норвежская лесная кошка

    Любимые кошки немцев

    Норвежская лесная кошка

    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

  • Шотландская прямоухая кошка

    Любимые кошки немцев

    Шотландская прямоухая кошка

    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

    Автор: Виктор Вайц


Кошачий мир Германии

  • Кот Пиксель

    Кошачий мир Германии

    Игра в "кошки-мышки", запечатленная фотографом из Ганновера Юлианом Штратеншульте (Julian Stratenschulte), на следующее утром попала на обложки газет всего мира, а кот по кличке Пиксель проснулся знаменитостью.

  • Абиссинская кошка по кличке Кики и ризеншнауцер Тами

    Кошачий мир Германии

    Абиссинская кошка по кличке Кики и ризеншнауцер Тами встретились на Лейпцигской ярмарке. Эта сцена привлекла внимание многих фотографов.

  • Кошка в коммуне Зиверсдорф (Sieversdorf) под Бранденбургом

    Кошачий мир Германии

    Эту кошку с длинными усами сфотографировал корреспондент агентства dpa в коммуне Зиверсдорф (Sieversdorf) под Бранденбургом.

  • Неожиданная встреча кошек

    Кошачий мир Германии

    Неожиданная встреча кошек в Нижней Саксонии. Чем она закончилась? История умалчивает.

  • Восьмимесячный котенок по кличке Леон

    Кошачий мир Германии

    Восьмимесячный среднеевропейский лесной кот по кличке Леон позирует перед камерой в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt).

  • Кошка Карла Лагерфельда по кличке Шуппет

    Кошачий мир Германии

    Любимую кошку модельера Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) зовут Шупетт. Под стать своему хозяину она наслаждается роскошной жизнью. На аккаунт животного @choupettesdiary в Instagram подписано более 85 тысяч пользователей.

  • Кот по кличке Эльмо

    Кошачий мир Германии

    Кот по кличке Эльмо прячется в теплице садового общества, расположенном в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Безухий кот Деррик

    Кошачий мир Германии

    Этот безухий кот несколько лет жил в одном из приютов Берлина. Деррик остался без ушей из-за продолжительной болезни, сейчас его не беспокоят боли. В мае 2016 года о нем писали не только немецкие, но и британские, китайские и даже нигерийские СМИ. Безухий кот все-таки нашел своего хозяина в немецкой столице.

    Автор: Ксения Сафронова


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Контекст

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