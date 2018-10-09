От чего лучше застраховаться в Германии

Рынок страховых услуг в Германии предлагает богатый ассортимент: от страхования мобильного телефона до страховки на случай нетрудоспособности. Поэтому первая рекомендация: прежде чем заключать договор со страховой компанией, позаботьтесь о том, чтобы получить независимую консультацию, например - в Центре защиты прав потребителей (Verbraucherzentrale). Обращение к частному консультанту обойдется дороже. В среднем - 140 евро в час. Для получения полной картины нужно запланировать от двух до пяти часов.

Три вида страхования в Германии

В Германии можно выделить три основных вида страхования, которые помогут уберечь вас от неприятностей: медицинская страховка (Krankenversicherung), страхование гражданской ответственности (Privathaftpflichtversicherung) и страхование на случай профессиональной нетрудоспособности (Berufsunfähigkeitsversicherung).

Медицинскую страховку молодой специалист, начинающий работать в Германии, должен иметь обязательно. Вариантов - два: полис одной из касс обязательного мединского страхования или частная страховка, но последняя доступна только от определенного уровня заработка.

Дополнительно к договору об обязательном мединском страховании можно заключить страховку на стоматологические услуги. Например, если вам придется ставить имплантат, то без страховки вы заплатите от трех до трех с половиной тысяч евро. Заключив же страховой полис, вы за 10-15 евро в месяц будете иметь возможность получить возмещение своих затрат на стоматологические услуги до 50 процентов.

Страхование гражданской ответственности и страхование на случай профессиональной нетрудоспособности - дело добровольное. Тем не менее, договор о страховании гражданской ответственности эксперты советуют иметь каждому. Уже за пять евро в месяц можно застраховать себя на случай нанесения ущерба в размере до пяти миллионов евро. Данный страховой полис гарантирует защиту от третьего лица, претендующего на возмещение убытков.

И, наконец, третий вид страхования - страхование на случай профессиональной нетрудоспособности. Сумма страховых взносов зависит как от профессии, так и от возраста. Чем опаснее профессия и больше рисков, тем дороже страховка. Поэтому лучше определиться уже на раннем этапе карьеры или даже еще во время учебы. Если вы решите сначала состояться в профессии, а потом заключить договор со страховой компанией годам к сорока, то ежемесячный взнос может увеличиться к тому времени в три раза.

Нюансы страхования

Страхование по профессиональной нетрудоспособности позволяет обеспечить стабильное материальное положение. При наступлении страхового случая застрахованное лицо будет получать пожизненную пенсию, минимальная сумма которой - 1000 евро. Не имея такой страховки, молодой специалист останется на обеспечении государства, и ему будет выплачиваться около 30 процентов от его зарплаты.

Однако надо понимать, что это рисковая инвестиция. Возьмем минимальный взнос - 30 евро. Допустим, вы заключили страховку в 30 лет: в таком случае до выхода на пенсию вы инвестируете более 13 тысяч. Если страховой случай не наступает, то есть вы здоровы и работаете до пенсии, этот взнос просто сгорает.

И еще один важный нюанс: при заключении страхового договора иностранным специалистам всегда необходимо обращать внимание на то, чтобы страховка была международной.

Эксперты советуют не заключать страховку на случай профессиональной нетрудоспособности в пакете со сберегательным продуктом или частным полисом пенсионного страхования, а также на 20-25 лет. В этом случае получается, что договор со страховой компанией заканчивается, когда вам исполняется 50-55 лет. А ведь именно с 50-летнего возраста риск наступления нетрудоспособности непропорционально высокий.

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