 От чего звереет немецкий начальник | Учеба и работа в Германии | DW | 09.03.2020

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Учеба и карьера

От чего звереет немецкий начальник

Малейшая оплошность в общении с шефом может привести к катастрофическим последствиям. "Не льсти", "не ябедничай" и другие заповеди "офисной библии" Германии.

Коррида

Человеку свойственно ошибаться, но нелепый промах в отношениях с руководителем может оказаться сродни саперскому. Так, разослав всем коллегам, включая немецкого босса, ссылку на статью о синдроме эмоционального выгорания, молодой стажер и не думал, что это может стоить ему места. Одной из причин недуга, как писал автор, может стать некомпетентность шефа. Этот абзац и сыграл с сотрудником роковую шутку. Так как последним в таких случаях чаще всего смеется начальник, лучше придерживаться строгих правил корпоративной этики.

Болтун - находка для шпиона

Злословить с коллегами о начальстве для разрядки, может, и приятно, но всегда есть риск попасть в классическую комедийную ситуацию: босс совершенно случайно может оказаться за вашей спиной. Вероятность разоблачения повышается в случае наличия доказательств: электронных писем и сообщений, которые "как бы невзначай" приземляются в почтовом ящике у шефа. Высказывания в социальных сетях и корпоративных чатах также имеют свойство мгновенно бросаться начальнику в глаза.

Публичные разоблачения? Интригует, но не стоит

Если начальник сделал в презентации ошибку, велик соблазн незамедлительно ему на это указать. Ведь можно было бы убить стольких зайцев одновременно: устранить дезинформацию, укрепить профессиональную репутацию и проявить себя ценным и незаменимым сотрудником. Только вот вряд ли начальник это оценит. Не стоит выводить его на чистую воду при всем честном народе. Тем более что, по их мнению, каждый начальник имеет право на 10-процентную погрешность.

Указывать начальнику на его ошибки в присутствии коллег - дело неблагодарное

Указывать начальнику на его ошибки в присутствии коллег - дело неблагодарное

"Порой руководитель чувствует, что плавает в материале нового проекта, - говорит преподаватель корпоративного менеджмента Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt). - Это рабочий момент. В таком случае ему стоит немедленно нанять себе консультанта". Так что тем, кто считает своим профессиональным долгом исправить ошибку шефа, предоставляется уникальная возможность извлечь из опасной ситуации личную выгоду. Аккуратно предложите ему доверительную консультацию и свое решение проблемы.

Начальник - вам не отец,  коллеги - не братья и сестры

Подчиненные часто путают начальника с отцом, а других коллег - с вредными братьями и сестрами, шутит Ахим Кирхгесснер (Achim Kirchgässner), руководитель в сфере IT-консалтинга. "Меня дико выводит из себя, когда взрослые компетентные люди не в состоянии разобраться с конфликтными ситуациями на своем уровне, - признается начальник немецкой фирмы. - Некоторые по любому поводу бегут ябедничать шефу". Гораздо честнее сначала обсудить все друг с другом и не распространять конфликт, считает директор. К тому же, походы к начальнику "через голову" коллег еще никого не сделали более популярным в коллективе.

Жаловаться не стоит не только на сослуживцев, но и на неподъемную кучу работы. Даже если вы всего лишь хотите подчеркнуть важность своей роли в компании, начальник может воспринять это как проявление слабости.

Дети в песочнице

Офис - это не детская площадка

Доверяй, но проверяй

Олег Сухов из Баден-Вюртемберга - директор немецко-российской электротехнической компании, уже 11 лет руководит как немцами, так и сотрудниками из постсоветских стран. "Меня выводит из равновесия, когда я сталкиваюсь с необязательностью и неисполнительностью русскоязычных подчиненных, – признается бизнесмен, за десятки лет жизни в Германии привыкший к местным корпоративным стандартам. – Разница между немецким и русским стилем работы сразу бросается в глаза, ее приходится учитывать и многим российским коллегам обо всем напоминать по несколько раз. Чтобы добиться от них результата, нужен неусыпный надзор и контроль".

Тем, кто дорожит своим рабочим местом, стоит быть особенно внимательными в вопросах местной трудовой этики, призывает руководитель и подчеркивает, что среди немцев уровень ответственности и знание специальности в среднем выше. "И хотя тут легче бороться с разгильдяйством, в здешних сотрудниках иногда раздражает скорее неумение самостоятельно думать", - добавляет он.

Не оставить шефа без рук

"Дашь ему палец - всю руку откусит - распространенная ситуация с подчиненными, - говорит руководитель Ахим Кирхгесснер. - Меня злит, если сотрудники начинают злоупотреблять расположением, когда ты по-человечески идешь им навстречу". Как только начальник видит, что подчиненный перегибает палку, он теряет к нему доверие и более не настроен на компромиссы.

Заставлять шефа ощущать себя второстепенным персонажем - тоже не лучшая идея. Особенно исполнительным сотрудникам зачастую просто невдомек, что если директору срочно потребовалась помощь в составлении документа или подготовке данных, это важнее, чем актуальный запрос от клиентов. Поэтому не стоит заставлять руководителя ждать и чувствовать, что его покинули в трудную минуту. Сообразительные коллеги в этой ситуации откладывают как раз повседневную работу.

Лесть - угощение на любителя

Восхититься тем, как лихо начальник отстоял честь отдела перед большим боссом - скорее плюс в вашу копилку, считают эксперты. "Когда точно знаешь, с кем имеешь дело и как себя лучше повести, это не может навредить ситуации, - уверен консультант по вопросам карьеры Зигрид Каменшайн (Sigrid Kamenshine). - С шефом нужно обходиться дружелюбно, но не по-приятельски. Если он попросит, разумеется, можно приготовить ему кофе, но не стоит делать этого только ради того, чтобы втереться ему в доверие".

Непрерывные похвалы и лесть - это лобовые приемы. "Если вы чувствуете, что высказывание близко к лицемерию или притворству, лучше не рисковать своей репутацией", - советует консультант. Одним словом, к каким бы мерам предосторожности и компромиссам не приходилось прибегать в сложных взаимоотношениях с начальством, эксперты советуют все же оставаться верными самим себе.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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