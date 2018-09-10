От России на премию "Оскар" выдвинут фильм Хабенского "Собибор"

Кинокартина "Собибор" Константина Хабенского выдвинута в качестве номинанта от России на премию американской киноакадемии "Оскар" за лучший иностранный фильм. Об этом после заседания российского оскаровского комитета в московском Доме кино в понедельник, 10 сентября, сообщил председатель этого комитета Владимир Меньшов.

Меньшов отказался от дальнейших комментариев. "Собибор" стал дебютной режиссерской работой известного российского актера Константина Хабенского. Он же сыграл главную роль в этом фильме.

Лента снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие". В фильме рассказывается реальная история единственного успешного восстания в лагере смерти за время Второй мировой войны. Восстание заключенных лагеря Собибор во главе с красноармейским лейтенантом Александром Печерским произошло в октябре 1943 года.

Номинант от ФРГ - "Работа без авторства" фон Доннерсмарка

30 августа стало известно, что от Германии в качестве номинанта на "Оскар" за лучший иностранный фильм выдвинута картина "Работа без авторства" ("Werk ohne Autor") Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck). Церемония вручения наград премии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

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