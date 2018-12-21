От повышения НДС до украинской ГТС, или Что ждет Россию в 2019 году

Новый год начнется в России с повышения цен - налог на добавленную стоимость, НДС, вырастет с 18 до 20 процентов. Похоже, правительство рассчитывает с его помощью помимо всего прочего увеличить бюджетные отчисления на медицину и образование, которые в последние годы сокращались из-за уменьшения доходов от экспорта нефти и газа. Трудно предсказать, как повышение НДС скажется на неуверенном, в пределах одного-двух процентов, росте ВВП. Критики предупреждают о риске стагнации.

Повышение цен может негативно отразится на и так падающей популярности правительства и президента Владимира Путина. Принятая в 2018 году реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, уже привела к обвалу их рейтингов. По данным соцопросов, главу Кремля сегодня поддерживают две трети россиян, но времена его заоблачной популярности последних лет, похоже, прошли. В то же время, обозреватели не ожидают массовых протестов.

Выход из ДРСМД как конец эпохи

Президент США Рейган и генсек КПСС Горбачев обмениваются документацией о ратификации ДРСМД, 1988 год

Экономическое развитие России и в новом году будут тормозить западные санкции. В конце 2018 года США воздержались от обещанных ранее новых жестких, как писали некоторые СМИ, - "драконовских" санкций, ограничившись введением скорее символических мер, и даже неожиданно ослабили свои самые жесткие санкции против компаний Олега Дерипаски. Тем не менее, ничто не указывает на то, что Вашингтон откажется от тактики постепенного усиления санкционного давления на РФ. Поводы при этом называются разные - от действий России в отношении Украины до дела Скрипалей.

Во внешней политике 2019 год обещает стать поворотным для России, в первую очередь – в отношениях с США. В феврале истекает срок ультиматума, выдвинутого Вашингтоном Москве за предполагаемое нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергает обвинения, что российская ракета 9М729 нарушает положения соглашения.

Обозреватели исходят из того, что обе стороны выйдут или приостановят свое участие в договоре 1987 года, который считается одним из краеугольных камней ядерного разоружения. Так будет разрушен еще один из элементов наследия последнего советского лидера Михаила Горбачева, который публично возразил Путину в его критической оценке ДРСМД.

Еще одна веха и, возможно, конец эпохи во внешней политике России ожидается в июне. Если Москва к тому времени не возобновит выплату членских взносов в Совет Европы, совет министров этой созданной в 1949 году старейшей европейской организации будет вынужден ее исключить, сказал в конце 2018 года генсек Турбьерн Ягланд. После аннексии Крыма в 2014 году Парламентская ассамблея СЕ приостановила право голоса членов российской делегации, после чего Россия с июня 2017 года отказалась платить членские взносы - около 30 миллионов евро. В 2019 году в июне истекает двухлетний срок, после которого совет министров СЕ будет вынужден на это отреагировать. В свою очередь представители руководства России не раз говорили, что страна может сама выйти из Совета Европы, членом которого она стала в 1996 году. Если это произойдет, то больнее всего ударит по тысячам россиян, которые каждый год обращаются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) как в последнюю инстанцию.

Новые конфликты с Украиной: церковный и газовый

Президент Украины Порошенко и глава новой украинской православной церкви Епифаний, декабрь 2018

Отношения России с соседней Украиной и в новом году, скорее всего, останутся напряженными. Президент Путин все чаще повторяет, что с нынешними властями в Киеве он договариваться не собирается, намекая на скорые выборы. Полномасштабная война между странами, похоже, маловероятна, но уже пять лет тлеющий конфликт может вспыхнуть снова. Возможным кажется новое вооруженное столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда российская береговая охрана обстреляла и арестовала экипажи двух катеров и буксира ВМС Украины.

Помимо Крыма и Донбасса дополнительным очагом конфликта может стать создание в Украине новой православной церкви. Православная церковь Украины, как она была названа на учредительном соборе в Киеве в декабре 2018 года, как ожидается, получит в канун православного Рождества, 6 января 2019 году, так называемый томос – грамоту из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Русская православная церковь (РПЦ) и имеющая в ее составе автономию Украинская православная церковь не признают нового образования и считают его раскольническим. В новом году Украине грозит религиозное противостояние. Оно может вспыхнуть, в том числе из-за православных святынь, таких как Киево-Печерская лавра, которую контролирует УПЦ Московского патриархата.

Наконец, 2019 год обещает стать решающим в вопросе транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. Нынешний десятилетний контракт заканчивается, переговоры о новом, возможно, начнутся в январе при посредничестве Европейского Союза. Россия ранее заявляла, что хотела бы отказаться от украинского транзита, заменив украинскую ГТС на строящийся газопровод "Северный поток-2". Но в последнее время позиция Москвы не столь категорична, мол, какую-то часть транзита через Украину можно сохранить. На таком варианте настаивают Брюссель и Берлин, но переговоры в любом случае обещают быть сложными. Их исход будет зависеть в том числе и от того, введут ли США санкции против компаний-участниц "Северного потока-2". Вашингтон на это намекал, но пока не определился. Для принятия решения у Соединенных Штатов остается все меньше времени, поскольку газопровод активно строится. До конца 2019 года "Газпром" планирует ввести его в эксплуатацию.

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