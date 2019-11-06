От новых имамов в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка

Духовным лицам, намеревающимся работать в Германии, перед въездом в страну предстоит подтверждать достаточные для своей деятельности знания немецкого языка. Федеральное правительство распорядилось внести соответствующие изменения в документы, регламентирующие временное проживание и трудовую деятельность иммигрантов, говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном в среду, 6 ноября.

Такая необходимость может появиться менее чем через год, пишут издания немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проект документа, предложенный правительству. Однако во время переходного периода для пребывания в Германии будет достаточно простых знаний, подчеркнул представитель МВД ФРГ. Нововведения необходимо одобрить представительству федеральных земель - бундесрату.

Мирное сосуществование религий и культур

Позиция властей обусловлена политикой Германии по интеграции. Духовные лица в силу деятельности часто играют значительную роль в своих общинах, говорится в проекте документа. Его составители особо выделяют важность мирного сосуществования разнообразных культур и религий, а также успешной интеграции новых иммигрантов.

Нововведения могут затронуть не только мусульманские общины. По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90 процентов имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Однако во многих христианских общинах в Германии также присутствуют иностранные священнослужители.

Представители христианских общин еще в марте скептически отозвались о планах правительства. Новые требования не должны делать въезд в страну невозможным, подчеркнули участники немецкой конференции католических епископов.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

