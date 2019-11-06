 От новых имамов в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2019

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Германия

От новых имамов в ФРГ будут требовать хорошего знания немецкого языка

Перед въездом в Германию имамам будет необходимо подтвердить достаточные для работы знания языка. Позиция немецкого правительства обусловлена политикой по интеграции. Нововведения должен одобрить бундесрат.

Имам на пятничной молитве в Берлине

Духовным лицам, намеревающимся работать в Германии, перед въездом в страну предстоит подтверждать достаточные для своей деятельности знания немецкого языка. Федеральное правительство распорядилось внести соответствующие изменения в документы, регламентирующие временное проживание и трудовую деятельность иммигрантов, говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном в среду, 6 ноября.

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Такая необходимость может появиться менее чем через год, пишут издания немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на проект документа, предложенный правительству. Однако во время переходного периода для пребывания в Германии будет достаточно простых знаний, подчеркнул представитель МВД ФРГ. Нововведения необходимо одобрить представительству федеральных земель - бундесрату.

Мирное сосуществование религий и культур

Позиция властей обусловлена политикой Германии по интеграции. Духовные лица в силу деятельности часто играют значительную роль в своих общинах, говорится в проекте документа. Его составители особо выделяют важность мирного сосуществования разнообразных культур и религий, а также успешной интеграции новых иммигрантов.

Нововведения могут затронуть не только мусульманские общины. По оценке Фонда имени Конрада Аденауэра, от 80 до 90 процентов имамов в немецких мечетях прибыли из-за границы. Однако во многих христианских общинах в Германии также присутствуют иностранные священнослужители.

Представители христианских общин еще в марте скептически отозвались о планах правительства. Новые требования не должны делать въезд в страну невозможным, подчеркнули участники немецкой конференции католических епископов.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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