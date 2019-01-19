 От кухарки до канцлера: как немки добивались своего | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.03.2020

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Культура и стиль жизни

От кухарки до канцлера: как немки добивались своего

Современные немки могут многое из того, за что боролись их прабабушки: выбирать, учиться, вести бизнес и управлять государством. И все же до истинного равноправия еще далеко.

Клара Цеткин (в центре), 1920 г.

Клара Цеткин (в центре), 1920 г.

Немецкие женщины считают себя эмансипированными, и за свои права они боролись долго и последовательно. Рассказываем, с чего все начиналось и к чему пришли.

Буржуазия и пролетариат: первая волна феминизма

Исторически требование женской эмансипации зародилось в рамках буржуазного феминистского движения. Первыми феминистками были обеспеченные интеллектуалки, которые формулировали свои идеи о гендерном равенстве в виде литературных текстов и полемических памфлетов. Берлинская писательница Хедвиг Дом (Hedwig Dohm), например, публиковала  книги феминистского содержания с 1870 года. В своих текстах она доказывала, что женский социальный характер обусловлен воспитанием, а не биологическими задатками, и требовала равных прав на образование, а также социального и экономического равенства в правах между мужчинами и женщинами. Как и другие ее единомышленницы того времени, она боролась также за женское избирательное право.

Буржуазному крылу феминистского движения противостояло пролетарское крыло. Бесспорным лидером этого крыла была Клара Цеткин (Clara Zetkin), выдающаяся революционерка и одна из основателей Коммунистической партии Германии. Главной причиной всех женских бед Клара Цеткин и другие активистки феминизма марксистского толка считали империалистов. Решение женского вопроса они помещали в контекст борьбы всего пролетариата за свои права, полагая, что с победой пролетарской революции все женские проблемы сами собой закончатся.

Веймарская республика: избирательное право для женщин

В политических правах немецких женщин с мужчинами действительно уравняла революция. Сразу же после отставки кайзера в ноябре 1918 года временное социал-демократическое правительство Германии провозгласило равные избирательные права для всех граждан. Соответствующий закон был принят 30 ноября 1918 года, а 19 января 1919 года немки впервые приняли участие в парламентских выборах.

1918 год. Женщины впервые в Германии допущены на выборы

1918 год. Женщины впервые в Германии допущены на парламентские выборы

Всего с 1920 по 1932 год в рейхстаг прошли более сотни женщин-депутатов. Они пытались отстаивать интересы женщин, но большинство голосов в парламенте при решении важных политических вопросов все равно было у мужчин.

"Третий рейх": детородные машины

Эмансипированным женщинам не было места в тоталитарном государстве Адольфа Гитлера. Гитлеровская Германия отменила почти все демократические нововведения Веймарской республики и реанимировала с помощью пропаганды патриархальные представления о превосходстве мужчин. Женщины должны были рожать новых солдат - вот что считалось во времена "третьего рейха" их главным предназначением. Они лишились права быть избранными в органы власти и должны были снова во всем подчиняться мужу.

Послевоенная демократия: борьба за равенство в Основном законе

Тяжелое бремя восстановления Германии легло на плечи женщин, что привело к  осознанию ими своей общественной значимости. Еще до восстановления партийной системы в послевоенной Германии появились так называемые женские комиссии, провозгласившие гендерное равенство одним из основных прав человека. От такой трактовки большая политика была еще далека.

Восстановление из руин послевоенного Гамбурга

Восстановление из руин послевоенного Гамбурга

Но в составе Парламентского совета, который в мае 1949 года разрабатывал текст Основного закона ФРГ, были четыре женщины. И одна из них, юрист Элизабет Зельберт (Elisabeth Selbert), несмотря на сопротивление мужчин в совете, добилась своего. Так в конституции Германии появилась фраза "Мужчины и женщины имеют равные права". Гендерное равенство в избирательной системе было восстановлено.

Женщины в ФРГ: возвращение к плите

В годы экономического подъема в Западной Германии произошла очередная смена парадигмы. Ввиду возросшего материального благополучия немецкого общества женщина теперь "могла себе позволить" оставаться дома и уделять все время детям, хозяйству и супругу. На самом деле это было возвращение в прошлое. В 1955 году Немецкий футбольный союз (DFB) запретил даже женский футбол, потому что он "губит тело и душу женщины".

Немецкие домохозяйки в 1960-е

Пироги и кофе - любимое времяпрепровождение немецких домохозяек в 1960-е

Вплоть до 1962 года женщина в Германии не могла открыть банковский счет без согласия мужа. До 1977 года закон обязывал женщину вести домашнее хозяйство и давал мужчине право решать, будет ли его супруга ходить на работу. Гендерное равенство в эпоху "экономического чуда" существовало только на бумаге.

Женщины в ГДР:  трудовое равенство

В ГДР принцип равенства мужчин и женщин был закреплен в Конституции в 1949 году и создал основу для практически неограниченного вовлечения женщин в трудовой процесс. По проценту работающих женщин Восточная Германия была одним из мировых лидеров. Домохозяек в ГДР практически не было. В Восточной Германии еще в 1947 году была основана женская организация - Демократический женский союз Германии DFD. Однако в политике и в государственных органах управления женщин было мало. Ни одна женщина не добралась до верхних рядов Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Помидорная атака: вторая волна феминизма

Новый этап женской эмансипации тесно связан с молодежными протестами 1968 года в Германии. В Западной Германии вовлеченные в протестное движение студентки были весьма раздражены тем, что марксистские теоретики ратовали за освобождение всех народов мира, а о признании равенства собственных соратниц и слышать ничего не желали. Недовольство достигло апогея в сентябре 1968 года, когда мужская часть делегатов конгресса Социалистического союза немецких студентов демонстративно игнорировала вопросы, волнующие его женскую часть. Тогда берлинская делегатка Сигрид Рюгер (Sigrid Rüger) достала из авоськи помидоры и начала швырять их в сидящих на подиуме "товарищей". Один помидор угодил неприятелю в лицо. Помидорная атакавызвала большой ажиотаж и придала новые силы немецкому феминизму.

Сексуальная революция: право на аборт

Шестидесятые годы были противоречивым временем: сначала все было под запретом, а потом все стало разрешено. Мини-юбки, цветные колготки и накладные ресницы в рекордные сроки завоевали внимание женщин. В 1961 году в Германии появились противозачаточные таблетки. Спустя два года - первый в мире секс-шоп.

Немецкие шестидесятники: Райнер Лангханс и Уши Обермайер

Немецкие шестидесятники: Райнер Лангханс и Уши Обермайер

В 1971 году журнал Stern вышел с заголовком "Мы сделали аборт".  374 женщины признались тем самым, что нарушили закон. Приговоров не было, параграф 218 уголовного кодекса изменили в 1974 году.

#MeToo: борьба продолжается

Сегодня пост канцлера Германии занимает женщина (кстати, Ангела Меркель (Angela Merkel) родом из бывшей ГДР), и многие министерские портфели у женщин. Государство поддерживает гендерное равенство, например с помощью пособия на детей, которое получают теперь оба родителя. Глобальное движение за равенство женщин #MeToo подняло борьбу женщин за свои права на новую высоту. Теперь уже мужчины начинают жаловаться на гендерное неравенство. И все же до полного равенства еще далеко. Женщины по-прежнему зарабатывают меньше мужчин в сопоставимых профессиях, обладают меньшей властью и вынуждены ограничивать свои профессиональные амбиции, чтобы совместить карьеру и воспитание детей.

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    Автор: Наталья Позднякова


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