Отрезвляющий душ немецкой критики: как выйти сухим из воды

Кто из нас готов добровольно стать под ледяной душ критики, услышать о себе откровенную правду без прикрас? Кто встречает дружелюбной улыбкой острые замечания? Если вы ответили "я" хотя бы на один вопрос, вам работать в Германии будет проще. Для тех же, кто пока морально не готов к таким ударам, проведем сеанс закаливания.

Дарья Болль-Палиевская, эксперт по межкультурной коммуникации из Дюссельдорфа, однажды проводила семинар для немецких менеджеров высшего звена. Во время презентации один из участников заметил ошибку в предложении. "Один сделал замечание, а одиннадцать остальных смотрят и ждут: что же она будет делать. Их это так забавляет, что я буквально чувствую, как они внутренне радуются", - рассказывает эксперт. В тот момент она готова была провалиться сквозь землю. "Какой позор! - подумала Дарья. - Я изображаю из себя тренера перед важными людьми, которые заплатили большие деньги за семинар. А сама не в состоянии даже правильно написать слово". В тот момент ей казалось, что под угрозой ее деловая репутация. "Я ненавидела этого дядьку", - со смехом вспоминает она. Сегодня Дарья организует подобные семинары под маркой "Fit for Russia".

Вся правда о вашей работе

Критика изначально несет в себе конфликтный потенциал, констатирует преподаватель межкультурной коммуникации Джеймс Чемберлен в Высшей школе Бонн-Рейн-Зиг. Даже если беседа задумывается как конструктивная, нет гарантии, что критикуемый воспримет ее именно так. Этот потенциал повышается, когда друг с другом общаются представители разных культур. Если вас пригласили на обсуждение результатов вашей работы к немецкому начальнику, готовьтесь получить сполна, предупреждает Чемберлен: "Когда дело доходит до критики, она - бум! - выстреливает вам прямо промеж глаз. Без глушителя". В Германии объективная правда важнее чьих-либо чувств, объясняет он.

Критика в Германии интимной темой не является

Критика в Германии закрытой темой не является. "Как бы мы над собой ни работали, критика в немецком стиле всегда останется для нас болезненным моментом. Ведь немцы совершенно не думают о том, чтобы пощадить критикуемого", - подтверждает Дарья Болль-Палиевская. Для здешней культуры характерна ориентация на задачу и ее успешное выполнение, следовательно, такая форма диалога - это норма, и никто не принимает критику на свой счет.

Правда, сейчас и немцев учат американскому стилю делового общения: перед тем как критиковать, следует похвалить сотрудника и смягчить ситуацию: "Все это время вы прекрасно работали и зарекомендовали себя с лучшей стороны, но…" Но подобная дипломатия пока не распространена в здешних широтах.

Критика прямо и подробно - это по-немецки

И без того сложную ситуацию может усугубить диаметрально противоположный способ формулирования мыслей. Общества подразделяются на высококонтекстные и низкоконтекстные, гласит теоретическая концепция, выведенная американским антропологом Эдвардом Холлом. Россия относится к первым, а Германия и другие немецкоязычные страны - ко вторым. Для них характерна высокая степень вербализации, то есть абсолютно все проговаривается и обсуждается. Из этого вытекает манера прямого общения, типичная для немцев.

"Я что, должен тебе все разжевать?!" - по-русски это чаще всего возглас раздражения. В высококонтекстных обществах, таких как в России, пауза или жест порой выражают больше, чем досконально изложенная мысль. Люди привыкли извлекать информацию из контекста, а подробные объяснения могут и обидеть.

В критическом замечании не так много подтекстов, как кажется...

Эти различия в общении непосредственно влияют на стиль выражения критики. Если критикует человек, привыкший к прямым высказываниям, то адресат - представитель противоположной культуры, скорее всего, воспримет эту прямоту как грубость или агрессию.

"Вот мы сидим все вместе, работаем, я достаю бутерброд, откусываю...", - вспоминает Алексей из Санкт-Петербурга о том, как работал в Бонне над научным проектом с немецкими коллегами. "Не нужно есть, когда мы работаем", - раздался вдруг серьезный голос коллеги. Но Алексей не обиделся. "За несколько лет, проведенных в Германии, я привык, что все разложено по полочкам: во время перерыва нужно есть, а во время работы - работать", - говорит молодой IT-специалист. Когда его критикуют, он старается в первую очередь понять причину.

Именно так и советует поступать иностранцам преподаватель Джеймс Чемберлен. По его словам, лучше посмотреть на ситуацию со стороны, поставить психологический буфер и рационально все взвесить. Сдержаться и спокойно спросить: "Что вы имеете в виду?", сообщая собеседнику, что это - не неприятие критики, а стремление понять ситуацию.

Главный плюс: никаких подтекстов

Дарья Болль-Палиевская призывает извлекать из прямой критики преимущества и не искать дополнительный смысл в словах. "Я всегда говорю своим русскоговорящим участникам: вам повезло - с немцами легко! Не нужно размышлять, что человек имел в виду. Если вам сказали: "Вы неправильно подготовили проект", это не значит, что нужно стучать кулаком по столу, дуться или увольняться, - объясняет тренер. - Это не оскорбление и не месть, а стремление к тому, чтобы компания эффективно работала, соблюдались порядок и дисциплина".

Если же критиковать в Германии по долгу службы приходится вам, не ходите вокруг да около, иначе немецкий собеседник может и не понять, что это критика, советует Джеймс Чемберлен. Алексею и здесь пришлось подстроиться под местные стандарты, отбросив привычные формулы вежливости вроде: "Ты себя хорошо чувствуешь? А может, ты не выспался?" Алексей понял, что немцев такая увертюра только сбивает с толку, поэтому говорит без обиняков: "У тебя сегодня работа продвигается слишком медленно, и ты задерживаешь других".

Мало того, здесь еще и не хвалят. Если американскую культуру управления можно сравнить с "чирлидингом" - начальник с энтузиазмом выражает свою поддержку и хвалит, чтобы поддержать сотрудника на верном пути, то в Германии - все наоборот. Молчание руководства - лучшая похвала, объясняет Чемберлен. "Если вам ничего не говорят, радуйтесь - значит, вы все делаете правильно", - говорит он с улыбкой. Ему самому как американцу пришлось привыкать к этому в Германии.

После случая с ошибкой на своем семинаре Дарья Болль-Палиевская научилась с благодарностью принимать критику. Теперь она даже поворачивает игру на 180 градусов: "Кстати, о критике. Если вы так же напролом будете критиковать своих партнеров в России, договор вам не подписать". Представляя себе сорванные сделки, конфликты и упущенные возможности выйти на российский рынок, напрячься приходится уже немецким бизнесменам.

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