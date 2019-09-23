Отопительный сезон в России как национальная идея

Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.
Министр строительства России Владимир Якушев заявил, что в ближайшем будущем россиян по-прежнему ждет отключение горячей воды летом. Этого требует система коммуникаций в стране. (15.06.2019)
Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии. (22.08.2019)