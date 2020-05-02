Отменили свадьбу из-за коронавируса: рассказы невест

Закрытые ЗАГСы и магазины, а также финансовые трудности заставляют россиян отложить планы пожениться этой весной и даже летом. Несколько невест рассказали DW, как им далось такое решение.
Во многих регионах России местные власти приостановили регистрацию браков и разводов на время пандемии COVID-19. Но даже там, где церемонию, лишенную подобающей случаю торжественности, все же проводят, будущие молодожены сами массово переносят свадьбы. Только в Москве количество браков сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О причинах и последствиях - в монологах невест.
Яна, Омск
- Из-за карантина у нас совсем все поменялось. Торжественную часть пришлось отменить - будет только роспись. Изначально мы запланировали отмечать 23 апреля. Готовиться стали в декабре, поэтому почти все было готово. Забронировали ресторан, нашли ведущего, пригласили около 40 человек. Я до последнего верила, что свадьба состоится.
Когда эпидемия вспыхнула в Китае, я не придавала этому особого значения и думала, что до нашего города она не доберется. Даже когда 28 марта закрыли торговый центр, в котором я работаю, думала, что это на недельку. Звонила в ЗАГС, говорила, что скоро все откроют, только, пожалуйста, пусть нас распишут.
Сначала подготовку пришлось остановить, потому что закрыли все магазины и ЗАГСы. Тогда решили перенести свадьбу на 9 июня. Но буквально на днях мы поняли, что торжественной свадьбы вообще не будет. У меня муж-военнослужащий. 27 апреля Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу. - Ред.) подписал указ, согласно которому выпуск у всех учащихся учебных заведений Минобороны состоится 9 мая, а не как обычно 12 июня,. Выпуск в нашем случае означает переезд на новое место службы.
Предоплату за все брони нам вернули без проблем. ЗАГС согласился расписать нас в мае, потом что у нас исключительный случай. Но эмоционально это шок, это очень сложно. Все настроены уже на торжество: подготовка, танцы, сюрпризы, подарочки... Гости, подружки - все в шоке. Родители, конечно, поддерживают. Но мы с пониманием к этому относимся. Поэтому решили, что распишемся и посидим дома в узком кругу.
Самого супруга я из-за карантина не вижу с 18 марта. Встретимся только 9 мая, после выпуска. Так что у меня все намного печальнее, чем у тех, кто сейчас заперт со вторыми половинками в четырех стенах. Торжество хотелось бы все-таки провести, но надо с молодым человеком об этом разговаривать. Пока не представляю, когда оно может состояться, потому что мы переезжаем в другой город, и я вообще не знаю, что будет дальше.
Анастасия, Нижний Новгород
- Мы запланировали свадьбу на 6 июня еще прошлым летом. Беспокоиться начали в марте, когда в России подтвердились первые приобретенные, а не завезенные случаи инфицирования. Переломный момент случился в конце марта. 28 марта мы должны были праздновать юбилей моей мамы в том же ресторане, который забронировали для свадьбы. За день до праздника нам позвонили и сказали, что все отменяется. В итоге юбилей мы отпраздновали не там и на следующий день стали думать о переносе свадьбы.
Мы поняли, что просто не успеем подготовиться. Костюм и кольца купить негде, платье подготовить в салоне невозможно. Но свадьбу в конечном итоге перенесли на сентябрь из финансовых соображений. Многие люди в нашем окружении потеряли работу. Если с меркантильной точки зрения посмотреть: с чем люди придут на свадьбу? У нас даже родители остались без работы. Я работаю в строительстве. Стройки встали, наш семейный бюджет, можно сказать, вдвое уменьшился.
С тамадой договорились о переносе даты без проблем, потому что это мой хороший знакомый. С фотографом не получилось, потому что у него в сентябре все занято, но он вернул предоплату. Слава богу, мы не внесли аванс за свадебное путешествие в Турцию. Мы уже выбрали путевку, отель - оставалось только заплатить. Но как раз в тот момент стали закрывать границы.
Светлана, Воронеж
- Осенью прошлого года мы с будущим супругом решили, что 23 мая распишемся в ЗАГСе, а 28 мая устроим праздник. Мы уже были абсолютно подготовлены: нашли площадку, заключили всевозможные договоры, внесли предоплату. Ждали примерно 50 человек, большей части уже отправили приглашения.
Наша проблема заключается в том, что многие гости должны были приехать из других стран, включая моих родителей из Украины. Когда вирус добрался до Европы, начали закрывать границы, я стала паниковать, хотя меня все успокаивали. Когда Россия закрыла границы на въезд и выезд, то я окончательно поняла, что все бесполезно.
Когда у нас до 30 апреля объявили нерабочие дни, мы решили свадьбу перенести на сентябрь. Все магазины закрыли, а я даже свадебные туфли не успела купить. Да и ограничения на международные поездки явно продлятся долго. Сорвались и планы на поездку в Испанию после свадьбы. Теперь даже в Севастополь не полетим.
Мужу достаточно легко далось решение. Говорит, мол, мы семь лет ждали, неужели не подождем еще пару месяцев. А я очень сильно расстроилась. Я была в предвкушении, в эйфории, меня затянула эта подготовка. Сейчас у меня период принятия случившегося, нет никакого энтузиазма готовиться. Я, конечно, уже "проревела" всю эту ситуацию, но все равно это не очень приятно.
Когда наступила первая неделя карантина, мы с мужем восприняли это как время для отдыха и ремонта. Потом, когда добавили еще месяц, я сильно напряглась: мы оба ревностно относимся к личному пространству. Но я была приятно удивлена. Мы много разговариваем о вещах, о которых раньше не говорили. Доделали кучу дел по дому. Наши отношения только в лучшую сторону поменялись. Мы поняли, что нам вдвоем интересно, что мы можем уживаться друг с другом 24/7.
Анастасия, Санкт-Петербург - Омск
- Свадьба должна была состояться 20 мая. Мы уже переехали в Петербург, но празднуем в Омске, потому что здесь все родственники. Когда вирус был только в Китае, мы подумать не могли, что в России произойдет что-то такое колоссальное, что придется отменять свадьбу. Беспокойно стало, когда появились ограничения на перелеты, ведь к нам должны были приехать друзья из Питера. Но мы думали, что к дате нашей свадьбы все наладится.
Из ЗАГСа нам позвонили где-то за месяц и сказали, что желательно перенести. Мы хотели все-таки оставить дату, указывали, что я беременна, но ЗАГС оставался при своем. Звонили несколько дней подряд супругу, настаивали, что нужно пересмотреть дату.
Мы в это время пытались согласовать перенос со всеми подрядчиками, метались между датами. Дату аренды ресторана удалось легко перенести, а с тамадой, фотографом и видеографом пришлось искать компромисс. В итоге их оставили, но оплачивать пришлось уже не по весенней ставке, а по летней, то есть по полному прайсу. В общей сложности на 12 тысяч рублей больше получилось. Перенесли на август. Конечно, психологически было сложно.
Мы сами запланировали путешествие на ноябрь, поэтому оно, скорее всего, не отменяется, а вот родственники все взяли отпуск на май. В итоге они просто будут сидеть в это время дома. Некоторые гости уже сказали, что в августе не смогут прийти.
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