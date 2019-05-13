Открыточная Бавария (фото)

Эту фотографию можно смело использовать для туристического рекламного проспекта. Или кто-то хочет поспорить?
Эбенсфельд • Идиллический деревенский пейзаж в баварской коммуне Эбенсфельд в один из нынешних майских дней. Эта фотография сделана в местечке Дёрингштадт, первое письменное упоминание которого датировано 791 годом. В XI веке это поселение перешло в собственность Бамбергского княжества-епископства. Позднеготическая колокольня была возведена в 1412 году. Сейчас здесь проживает около четырехсот человек.
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