 Осужденный журналист РБК Соколов вышел на свободу | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Осужденный журналист РБК Соколов вышел на свободу

Александра Соколова освободили благодаря закону, по которому один день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. В СИЗО он провел более двух лет.

Александр Соколов

Александр Соколов

Журналист РБК Александр Соколов, осужденный по делу об участии в организации "Армия воли народа", вышел на свободу. Об этом стало известно в четверг, 30 августа. "28 августа все-таки выпустили за колючую проволоку. Нельзя сказать, что вышел на свободу... Во-первых, предстоит ещё отбывать ограничение свободы. Во-вторых, с таким  беспределом мыслеполиции и беззаконием судей, что мы позволяем  процветать, понятие свободы весьма относительно. Ведь любого в любой момент...", - говорится в сообщении в группе "В контакте" с новостями о деле Соколова.

Контекст

Журналист Али Феруз рассказал Жанне Немцовой, почему он боялся выдворения из РФ в Узбекистан, почему уехал в Германию, а также о пытках в узбекских тюрьмах и разочаровании в религии. (28.02.2018)

Журналист Али Феруз может быть депортирован из России не только в Узбекистан, но и в любую другую страну. Само решение российских властей о его выдворении остается в силе. (02.02.2018)

Сам журналист рассказал "Медиазоне", что его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима. В СИЗО он провел более двух лет, а суд приговорил его к 3,5 годам заключения.

"Мемориал" считает всех осужденных политзаключенными

Специальный корреспондент РБК Александр Соколов, был арестован в июле 2015 года. По версии следствия, Соколов и его сообщники под видом инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть" продолжали деятельность запрещенной "Армии воли народа".

Наряду с корреспондентом по делу проходили бывший главный редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, сотрудник "Московской объединенной энергетической компании" Валерий Парфенов и активист Кирилл Барабаш. Все они были признаны виновными в организации деятельности экстремистского объединения. Парфенов и Барабаш были приговорены к четырем годам колонии, Мухин - к условному сроку. Парфенов освободился в августе по тому же закону, что и сейчас Соколов. Правозащитный центр "Мемориал" считает всех фигурантов этого дела политическими заключенными.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 26:22
Now live
26:22 мин

Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти

Контекст

Свободе слова здесь не место?

Журналисты и блогеры в этих странах ежедневно подвергаются запугиваниям и нападениям. Государства, в которых действует наихудший для СМИ режим, - согласно рейтингу "Репортеров без границ". (30.04.2015)  

Ссылки в интернете

Группа о деле Соколова "В контакте"

Сайт "Медиазоны"

Суд Москвы признал журналиста Соколова виновным в экстремизме

Аудио- и видеофайлы по теме

Али Феруз в "Немцова.Интервью": В тюрьмах Узбекистана насилуют дубинками и вырывают ногти  

"Репортеры без границ": ситуация в России не улучшается  

"Репортеры без границ": Россия в хвосте рейтинга свободы СМИ  

Также по теме

Moskau Russland Alexander Sokolov

Журналиста РБК Александра Соколова отправили в колонию 30.03.2018

Соколов был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. За несколько недель до его задержания было опубликовано расследование Соколова о хищениях на космодроме Восточный.

Moskau Russland Alexander Sokolov

Близкие осужденного журналиста РБК заявили о поджоге его квартиры 13.09.2017

За несколько дней до оглашения приговора сгорела квартира Александра Соколова, сообщается на его странице в Facebook. Его семья не верит в версию МЧС о случайно залетевшем окурке.

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer

Суд Москвы признал журналиста Соколова виновным в экстремизме 10.08.2017

Судья счел журналиста РБК и трех его сторонников виновными в организации деятельности экстремистского объединения. Соколов приговорен к 3,5 годам колонии.

Реклама

Самые читаемые

Совбез ООН предостерегает Дамаск от наступления на Идлиб  

Пенсия почти в ползарплаты немцам гарантирована до 2025 года  

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно