 Осужденная в Иране британка начала голодовку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2019

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Мир

Осужденная в Иране британка начала голодовку

Иранские власти обвиняют Назанин Загари-Рэтклифф в шпионаже и призывах к свержению руководства Исламской Республики. Ее арестовали в 2016 году и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Назанин Загари-Рэтклифф с дочерью (фото из архива)

Назанин Загари-Рэтклифф с дочерью (фото из архива)

Подданная Великобритании Назанин Загари-Рэтклифф, арестованная в Иране, начала голодовку. Женщина требует своего "безусловного освобождения", заявил ее муж Ричард Рэтклифф в субботу, 15 июня. Он добавил, что намерен выйти на пикет у иранского посольства в Лондоне, а также устроить голодовку в знак солидарности с женой. Более двух миллионов человек подписали петицию в ее поддержку, размещенную на онлайн-платформе Change.org.

Обвинения в шпионаже

Британку, у которой есть и гражданство Ирана, арестовали в аэропорту Тегерана в апреле 2016 года. Загари-Рэтклифф собиралась покинуть страну, навестив родителей. Ее приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Контекст

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Протесты в Иране продолжались больше недели: в ответ власти страны организовали проправительственные акции. На этом фоне призывы к смене режима контрпродуктивны, считает Маттиас фон Хайн. (05.01.2018)

Власти Ирана обвиняют женщину в шпионаже, сотрудничестве с западными спецслужбами и призывах к "мягкому свержению" руководства Исламской Республики. Загари-Рэтклифф отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте текущего года министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предоставил арестованной дипломатическую защиту, однако иранские власти отказываются признавать ее двойное гражданство.

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