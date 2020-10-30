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Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. Сейчас здесь оборудовали новые маршруты для пеших прогулок.
Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.
В состав ветропарка Arkona, расположенного близ побережья немецкого острова Рюген, входят 60 ветровых турбин общей мощностью 385 мегаватт.
Этот мост высотой почти в 130 метров открыли для движения в 2007 году. По нему можно попасть на остров Рюген.
Реализация проекта российского газопровода "Северного потока-2" в обход стран Балтии и Восточной Европы продолжается, несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство.
На Рюгене восстановили утраченный около четверти века назад памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму I.
Остров Рюген прекрасен в любое время года. Местный житель, повар Ральф Хауг, приглашает на экскурсию!
Легендарный пират Клаус Штёртебекер, согласно преданию, не давал спуску богачам и делился добычей с бедняками. До сих пор его история служит материалом для фильмов, театральных представлений и даже компьютерных игр.
Тот, кто отправляется на Рюген в межсезонье, должен иметь в багаже добротные ботинки, теплую одежду и куртку-дождевик. Завсегдатаи острова знают, что на Рюгене каждое время года имеет свои преимущества.
"Если мы не начнём принимать меры для того, чтобы остановить здесь массовый туризм, то скоро весь остров просто затопчут."
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