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Остров Рюген

dpatopbilder - 21.10.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Die Kreidefelsen an der Ostsee im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen. Am Nationalparkzentrum Königsstuhl auf Rügen sind am 21.10.2020 die Erlebnispfade «Wald» und «Kreide» eröffnet worden. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Природа острова Рюгена: по заповедному лесу - вдоль Меловых скал (фото) 30.10.2020

Ежегодно в национальном парке Ясмунд на немецком острове Рюгене бывает более миллиона посетителей. Сейчас здесь оборудовали новые маршруты для пеших прогулок.

Американцы планируют новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" (27.05.2020) 27.05.2020

Посол США в Германии сказал в интервью Handelsblatt, что новые санкции против "Газпрома" и "Северного потока -2" могут быть приняты в рекордные сроки, потому что среди американских партии царит консенсус по этому вопросу.
ARCHIV - 13.09.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz: Im Offshore-Windpark Arkona in der Ostsee vor der Insel Rügen werden Bauarbeiten durchgeführt. (zu dpa Ostsee-Windpark Arkona geht offiziell in Betrieb - Feier auf Rügen ) Foto: Stefan Sauer/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На острове Рюген открыли крупнейший ветропарк в Балтийском море 16.04.2019

В состав ветропарка Arkona, расположенного близ побережья немецкого острова Рюген, входят 60 ветровых турбин общей мощностью 385 мегаватт.
ARCHIV 02.12.2016 +++ - Die aufgehende Sonne über der Rügenbrücke und der Ziegelgrabenbrücke taucht am 02.12.2016 den Himmel am Hafen von Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) in ein warmes Licht. Die Rügenbrücke mit ihrem markanten 128 Meter hohen Pylon ging vor zehn Jahren in Betrieb. Die Brücke, die Stralsund mit der Ostseeinsel Rügen verbindet, wurde 2007 als ingenieurstechnische Meisterleistung mit verschiedenen technologischen Neuerungen gefeiert. (zu dpa «Experten: Rügenbrücke hat sich als «robustes Bauwerk» bewährt» vom 05.10.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Рюгенскому мосту - 10 лет 06.10.2017

Этот мост высотой почти в 130 метров открыли для движения в 2007 году. По нему можно попасть на остров Рюген.
FILE - The first spare pipes for the Nord-Stream Baltic Sea pipeline are stored on shore in Lubmin, Germany, 19 June 2012. The central storage facility will have 480 spare pipe sections. The 12 meter long pipes will be stored for 50 years in the 5.5 million euro expensive warehouse in case the pipeline needs repair. Photo: STEFAN SAUER/dpa (zu dpa:Russen und Europäer bauen zwei neue Stränge für Nord Stream vom 18.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Первые трубы для "Северного потока-2" прибыли на остров Рюген 27.10.2016

Реализация проекта российского газопровода "Северного потока-2" в обход стран Балтии и Восточной Европы продолжается, несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство.
Das Standbild von Preußen-König Friedrich Wilhelm I. (Soldatenkönig), aufgenommen am 04.11.2015 in Groß Stresow auf der Insel Rügen(Mecklenburg-Vorpommern).Eines der markantesten Denkmäler der Insel Rügen ist wieder komplett. Eine Replik der Standfigur des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. ist nach 24 Jahren auf den Sockel der Preußensäule in Groß Stresow gesetzt worden. Die 2,8 Tonnen schwere Nachbildung des Originals war in einem Dresdener Natursteinbetrieb gefertigt worden. Der Landkreis übernahm die Kosten von rund 80 000 Euro.Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (C): picture-alliance/dpa/S. Sauer

"Король солдат" вернулся на остров Рюген (фото) 07.11.2015

На Рюгене восстановили утраченный около четверти века назад памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму I.
Bild des Tages 06.05.2015 Blick bei sonnigem Wetter am 06.05.2015 auf die Steilküste des Nationalparks Jasmund bei Sassnitz auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern). Im Nordosten der Insel Rügen auf der Halbinsel Jasmund erstreckt sich auf rund fünfzehn Kilometer Länge zwischen Sassnitz und Lohme die Kreidefelsen-Steilküste.Teilweise bis 120 Meter ragen die Kreidefelsen empor. Foto: Stefan Sauer/ZB

Самый красивый остров Германии 17.06.2015

Остров Рюген прекрасен в любое время года. Местный житель, повар Ральф Хауг, приглашает на экскурсию!

Самый красивый остров Германии 17.06.2015

Остров Рюген прекрасен в любое время года. Местный житель, повар Ральф Хауг, приглашает на экскурсию!
Eine Piratenfahne weht am Strand der Insel Rügen, aufgenommen am 03.07.2002. Foto:Stefan Sauer

Морской разбойник на рынке туристических услуг 25.10.2011

Легендарный пират Клаус Штёртебекер, согласно преданию, не давал спуску богачам и делился добычей с бедняками. До сих пор его история служит материалом для фильмов, театральных представлений и даже компьютерных игр.
Putgarten (Mecklenburg-Vorpommern): Vorbeieilende weiße Wolken vor tiefblauem Himmel und noch grüne Felder bietet ein Blick vom Leuchtturm auf Kap Arkona im nördlichen Teil der Insel Rügen am 11.10.2003. Auch im Herbst zeigt sich die größte Insel Deutschlands dieser Tage immer wieder von ihrer reizvollsten Seite. (str459-221003)

Остров Рюген в межсезонье 29.01.2005

Тот, кто отправляется на Рюген в межсезонье, должен иметь в багаже добротные ботинки, теплую одежду и куртку-дождевик. Завсегдатаи острова знают, что на Рюгене каждое время года имеет свои преимущества.
Steilküste mit Kreidefelsen und Königsstuhlfelsen auf Rügen

Остров Рюген и его художники 26.05.2002

"Если мы не начнём принимать меры для того, чтобы остановить здесь массовый туризм, то скоро весь остров просто затопчут."

02.12.2001 Остров Рюген и его художники / «Зелёные» новости 22.02.2002