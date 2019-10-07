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На борту лодки из Туниса находились около 50 человек, 22 были спасены. Судно затонуло в шести морских милях от Лампедузы.
Судно НПО Proactiva Open Arms со 107 мигрантами, спасенными в Средиземном море, пять дней стоит у Лампедузы, но власти Италии не разрешают ему войти в порт.
Экипаж спасательного судна Open Arms отверг предложение Мадрида высадить беженцев в Испании. Причиной этого решения стало критическое состояние находящихся на борту людей, а также большая отдаленность порта.
Несовершеннолетним пассажирам гуманитарного судна Open Arms позволили покинуть его после двух недель в море. Их доставили на остров Лампедуза. Еще более ста человек пока остаются на корабле.
Капитан судна "Sea-Watch 3", доставившая в Италию нелегальных беженцев, обвиняет главу МВД в клевете и разжигании ненависти.
Судно Alan Kurdi несколько часов безрезультатно ждало у берегов Лампедузы разрешения зайти в итальянский порт. После этого капитан принял решение взять курс на Мальту.
Немецкое судно Alan Kurdi напрасно ждало разрешения войти в итальянские воды у острова Лампедуза. Для предотвращения чрезвычайной ситуации было решено направиться на Мальту.
Хорст Зеехофер в письме к Маттео Сальвини призвал того впустить в гавани спасательные корабли с мигрантами. Второе судно с беженцами вошло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей.
Глава МВД Германии уведомил Еврокомиссию, что Берлин готов принять часть беженцев, спасенных спасательными судами двух НКО. Его итальянский коллега считает, что за беженцев должна отвечать та страна, чьи НКО их спасли.
Немецкое спасательное судно Alan Kurdi с 65 беженцами на борту направляется к острову Лампедуза. Глава МВД Италии Сальвини заявил, что его не пустят в итальянские порты.
Итальянский министр назвал немку Каролу Ракете преступницей. Она привела на остров Лампедуза корабль с беженцами вопреки запрету властей Италии. Капитан провела под домашним арестом несколько дней.
Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей.
Зампремьер-министра и глава МВД Италии Сальвини одобрил выдвижение обвинений против капитана судна немецких спасателей-волонтеров, ранее конфискованного итальянскими властями.
До 700 тысяч человек ждут в Ливии шанса отплыть в Европу. Но в последние недели поток беженцев резко сократился. Корреспондент DW провел 4 дня на корабле миссии Frontex в Средиземном море.
Итальянский суд признал нелегального перевозчика мигрантов виновным в гибели около 900 человек. Катастрофа произошла в 2015 году из-за ошибок в управлении и перегруженности судна.
На международном кинофестивале Берлинале вручили награды. "Золотого медведя" получил фильм итальянца Джанфранко Рози "Море в огне" о страданиях мигрантов на острове Лампедуза.
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