МВД Италии разрешил сойти на берег несовершеннолетним беженцам с Open Arms

Несовершеннолетним пассажирам гуманитарного судна Open Arms позволили покинуть его после двух недель в море. Их доставили на остров Лампедуза. Еще более ста человек пока остаются на корабле.