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Остров Лампедуза

April 19, 2017 - Salerno, Italy - Landing of migrants in the port of Salerno, Italy on April 19, 2017. The Gregoretti ship carried about 400 migrants form Subsaharian to port of Salerno, on the ship there are more than two corpses, 354 man and 40 women. Salerno Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20170419_zaa_n230_049 Copyright: xPaoloxManzox April 19 2017 Salerno Italy Landing of Migrants in The Port of Salerno Italy ON April 19 2017 The Gregoretti Ship carried About 400 Migrants Shape to Port of Salerno ON The Ship There are More than Two corpses 354 Man and 40 Women Salerno Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 20170419_zaa_n230_049 Copyright xPaoloxManzox

У побережья итальянской Лампедузы затонула лодка с мигрантами 07.10.2019

На борту лодки из Туниса находились около 50 человек, 22 были спасены. Судно затонуло в шести морских милях от Лампедузы.
17.08.2019 The Spanish migrant rescue NGO ship Open Arms is seen off the coast of the Italian island of Lampedusa on August 17, 2019. - Twenty-seven unaccompanied minors have been authorised to leave a migrant rescue vessel in limbo off Italy, the Spanish charity operating the ship said. Italian Far-right Interior Minister Matteo Salvini wrote in a letter to Prime Minister Giuseppe Conte that he could authorise the alleged minors to leave the Open Arms ship despite such a move being divergent to my orientation. (Photo by Alessandro SERRANO / AFP) / Italy OUT (Photo credit should read ALESSANDRO SERRANO/AFP/Getty Images)

Испания предложила направить судно с мигрантами на Балеарские острова 19.08.2019

Судно НПО Proactiva Open Arms со 107 мигрантами, спасенными в Средиземном море, пять дней стоит у Лампедузы, но власти Италии не разрешают ему войти в порт.

dpatopbilder - HANDOUT - 16.08.2019, Italien, Lampedusa: Ein Schlauchboot der Guardia Costeria, der italienischen Küstenwache, fährt um das Rettungsschiff «Open Arms» der Hilfsorganisation Proactiva Open Arms herum. Foto: Friedrich Bungert/SeaWatch/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экипаж судна с беженцами Open Arms отказался плыть в Испанию 18.08.2019

Экипаж спасательного судна Open Arms отверг предложение Мадрида высадить беженцев в Испании. Причиной этого решения стало критическое состояние находящихся на борту людей, а также большая отдаленность порта.
17.08.2019 *** Minors who were among migrants stranded in the Spanish migrant rescue ship Open Arms are pictured before disembarking from an Italian Finance Police boat, in Lampedusa, Italy August 17, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

МВД Италии разрешил сойти на берег несовершеннолетним беженцам с Open Arms 17.08.2019

Несовершеннолетним пассажирам гуманитарного судна Open Arms позволили покинуть его после двух недель в море. Их доставили на остров Лампедуза. Еще более ста человек пока остаются на корабле.
Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is seen onboard the ship as it docks in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини 11.07.2019

Капитан судна "Sea-Watch 3", доставившая в Италию нелегальных беженцев, обвиняет главу МВД в клевете и разжигании ненависти.

HANDOUT - 05.07.2019, ---: Flüchtlinge verlassenen vor der Küste von Libyen ihr Schlauchboot. Die Flüchtlinge waren von Mitgliedern der Rettungsorganisation Sea-Eye von deren Hilfsschiff Alan Kurdi aus gerettet worden. Foto: Fabian Heinz/Sea-Eye/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мальта запретила судну Alan Kurdi с беженцами на борту заходить в ее порты 07.07.2019

Судно Alan Kurdi несколько часов безрезультатно ждало у берегов Лампедузы разрешения зайти в итальянский порт. После этого капитан принял решение взять курс на Мальту.
The Sea-eye crew is seen next to a rescue vessel Alan Kurdi, in this picture obtained from social media on July 5, 2019. Courtesy of Sea-eye/Social Media via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Немецкое спасательное судно с мигрантами взяло курс на Мальту 07.07.2019

Немецкое судно Alan Kurdi напрасно ждало разрешения войти в итальянские воды у острова Лампедуза. Для предотвращения чрезвычайной ситуации было решено направиться на Мальту.
The Italian NGO Mediterranea Saving Humans' Alex migrant rescue ship carrying 46 migrants rescued off Libya coasts, docks in the port of Lampedusa, Sicily island, Italy, Saturday, July 6, 2019. Italy’s hard-line interior minister, Matteo Salvini, has barred all private rescue ships from entering Italian ports. He pointed to an offer from Malta to accept the migrants from the Italian-flagged ship. (Elio Desiderio/ANSA via AP) |

Глава МВД Германии призвал Италию открыть порты для судов с беженцами 06.07.2019

Хорст Зеехофер в письме к Маттео Сальвини призвал того впустить в гавани спасательные корабли с мигрантами. Второе судно с беженцами вошло в итальянский порт Лампедузу вопреки запрету властей.
13.04.2019 TOPSHOT - Migrants who were stuck on a ship since their rescue in the Mediterranean 10 days ago, arrive to disembark in Valletta, Malta on April 13, 2019 after four European countries agreed to take them in. - All 62 migrants on the Alan Kurdi ship will be disembarked and redistributed between Germany, France, Portugal and Luxembourg, Malta's prime minister Joseph Muscat announced on Twitter. (Photo by Matthew Mirabelli / AFP) (Photo credit should read MATTHEW MIRABELLI/AFP/Getty Images)

ФРГ согласилась принять часть беженцев с судов Alan Kurdi и Alex 06.07.2019

Глава МВД Германии уведомил Еврокомиссию, что Берлин готов принять часть беженцев, спасенных спасательными судами двух НКО. Его итальянский коллега считает, что за беженцев должна отвечать та страна, чьи НКО их спасли.
HANDOUT - 03.04.2019, ---: Dieses am 04.04.2019 von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Rettungsschiff «Alan Kurdi» in den Gewässern vor Libyen. Die «Alan Kurdi» der Regensburger Organisation Sea-Eye hatte Mitte der Woche im Mittelmeer 64 Migranten aufgenommen und sucht seitdem einen Hafen zum Anlegen. Die italienische Regierung hat Deutschland aufgefordert, die Verantwortung für das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation mit geretteten Migranten an Bord zu übernehmen. Foto: Fabian Heinz/Sea-eye.org/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Очередное судно немецких спасателей с беженцами взяло курс на Италию 06.07.2019

Немецкое спасательное судно Alan Kurdi с 65 беженцами на борту направляется к острову Лампедуза. Глава МВД Италии Сальвини заявил, что его не пустят в итальянские порты.
Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is seen onboard the ship as it docks in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Капитан Карола Ракете подаст иск к главе МВД Италии Сальвини о клевете 05.07.2019

Итальянский министр назвал немку Каролу Ракете преступницей. Она привела на остров Лампедуза корабль с беженцами вопреки запрету властей Италии. Капитан провела под домашним арестом несколько дней.
29.06.2019 Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is escorted off the ship by police and taken away for questioning, in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Капитан спасавшего мигрантов немецкого судна задержана в Италии 29.06.2019

Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей.
Italy - Libya May 8, 2019 The Sea-Watch 3. Sea Rescue at Europe's Borders | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Италии капитана Sea Watch обвиняют в перевозке нелегалов 20.05.2019

Зампремьер-министра и глава МВД Италии Сальвини одобрил выдвижение обвинений против капитана судна немецких спасателей-волонтеров, ранее конфискованного итальянскими властями.
Sonnenaufgang kurz vor dem Ende der Suchaktion (nächtliche Suche nach kleinem Boot mit angeblich 16 Flüchtlingen) Fotos von Markus Böhnisch, freier Mitarbeiter DW - Zeit: August 2017 - Ort: auf dem Mittelmeer vor der italienischen Küste während Frontex-Patrouille mit Guardia Civil

Пустота в Средиземном море: Frontex ищет и не находит беженцев 30.08.2017

До 700 тысяч человек ждут в Ливии шанса отплыть в Европу. Но в последние недели поток беженцев резко сократился. Корреспондент DW провел 4 дня на корабле миссии Frontex в Средиземном море.
Rescued migrants off the Libyan coast arrive at the harbor in Catania, Italy on April 20, 2015. More than 700 people are feared dead following the capsize off Libya of a fishing boat that had been crammed with migrants trying to reach Europe. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

В Италии нелегально перевозивший мигрантов капитан осужден на 18 лет 13.12.2016

Итальянский суд признал нелегального перевозчика мигрантов виновным в гибели около 900 человек. Катастрофа произошла в 2015 году из-за ошибок в управлении и перегруженности судна.
20.2.2016 *** Director Gianfranco Rosi receives the Golden Bear - Best Film award for the movie 'Fuocoammare' (Fire at Sea) during the awards ceremony at the 66th Berlinale International Film Festival in Berlin, Germany, February 20, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/F. Bensch

Главный приз Берлинале получил фильм о беженцах 20.02.2016

На международном кинофестивале Берлинале вручили награды. "Золотого медведя" получил фильм итальянца Джанфранко Рози "Море в огне" о страданиях мигрантов на острове Лампедуза.
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