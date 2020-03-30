 Останется ли Токаев суперпрезидентом Казахстана после окончания эпидемии? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.03.2020

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Мир

Останется ли Токаев суперпрезидентом Казахстана после окончания эпидемии?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вооружился всеми полномочиями, которыми его во время эпидемии коронавируса наделяет закон о ЧП. Это конец двоевластия в РК - или ловушка для нового лидера страны?

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев, апрель 2019 года

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев, апрель 2019 года

Коронавирус изменил политическую ситуацию в Казахстане. Конец положен той двусмысленной ситуации, которую обозреватели называют двоевластием и которая сохранялась с тех пор, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев назначил себе преемника, нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. То, что сейчас двоевластие закончилось, считают многие местные наблюдатели. Надолго ли?

Чрезвычайная комиссия вместо СБ, Токаев вместо Назарбаева?

Основания для такого тезиса появились после того, как Касым-Жомарт Токаев 15 марта ввел режим Чрезвычайного положения (ЧП) в республике. Особенно жесткие меры приняты в столице - Нур-Султане, в Алма-Ате, которую неформально считают другой, южной столицей страны, а с 28 марта - и в Шымкенте. Глава государства теперь созывает государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую входят и члены Совета безопасности (СБ), и эти члены беспрекословно приняли новые правила, продиктованные главой государства.

При этом вся система казахстанской власти в последние годы активного правления Нурсултана Назарбаева формировалась таким образом, чтобы сохранить именно за ним ряд важнейших позиций. И в этой системе пост первого президента - елбасы - во главе СБ как раз обеспечивал ему руководство всеми силовиками Казахстана.

А теперь в руках у Касым-Жомарта Токаева мощнейший инструмент власти: полномочия, которыми президента на период ЧП наделяет законодательство. Казахстанский закон о ЧП делает главу государства фактическим диктатором, он, как это формулируют политологи,  превращает президента в суперпрезидента. Принятые им решения он не должен согласовывать ни с парламентом, ни с правительством, ни с СБ. Его указания становятся приказами.

В Нур-Султане - столице Казахстана - меры по борьбе с эпидемией особенно жесткие (фото из архива)

В Нур-Султане - столице Казахстана - меры по борьбе с эпидемией особенно жесткие (фото из архива)

"ЧП за все три десятка лет независимости в Алма-Ате никогда не вводилось. Нурсултан Назарбаев вводил его всего один раз в Жанаозене, во время беспорядков, вспыхнувших там в 2011 году", - вспоминает главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер. Он, как и многие его коллеги, считает, что "вся сложная система транзита власти, при которой "СБ с силовиками имел большие полномочия и подчинялся елбасы, который был и лидером правящей партии "Нур-Отан", и, таким образом, держал в руках парламент, была одним махом снесена коронавирусом и ЧП". 

Требовала ли эпидемия коронавируса чрезвычайного положения?

При этом в казахстанских СМИ уже высказывались сомнения в том, что ситуация с коронавирусом требовала введения именно режима ЧП, который конечно позволяет осуществлять жесткий контроль за соблюдением карантина, ставить полицейские блокпосты по периметру городов и на их улицах, но и дает возможность ограничивать работу политических партий, свободу митингов и работу социальных сетей.

Согласно закону, ЧП вводится, когда государство не может справиться с ситуацией обычными средствами. "Возможно, это так, и ситуация не требовала введения именно ЧП, можно было обойтись законом о гражданской защите, где как раз прописаны шаги при эпидемиях. С другой стороны, я лично говорил с очень известным специалистом по вирусологии - не могу огласить его имя - и тот утверждает, что жесткие ограничительные меры с медицинской точки зрения совершенно обоснованы в нашей конкретной ситуации", - говорит в беседе с DW Александр Краснер.

Где во время ЧП Нурсултан Назарбаев?

Но если допустить, что ЧП введено не только по медицинским, но и по политическим соображениям, то как им пользуется нынешний президент? Помимо того, что он взял под свой контроль СБ (сделать это ему тем проще, что у него как у президента в руках бюджетные деньги, которые получают силовики и другие государственные чиновники), Касым-Жомарт Токаев провел целую серию кадровых изменений. В основном, они коснулись руководителей ряда администраций и их заместителей, но затронули и руководство МО и МВД, а также судей.

Кроме того, президент постоянно на виду, делает заявления, обращается к населению. В отличие от Нурсултана Назарбаева, которого казахстанцы не видели на экранах ТВ с момента его возвращения из России со встречи с Владимиром Путиным - а было это 10 марта. Вместо личного обращения к населению, которого на фоне ширящейся эпидемии от него ждали жители, было лишь опубликовано обращение, зачитанное диктором, и заявление пресс-службы, что елбасы держит ситуацию в стране под контролем.

Во время ЧП Нурсултан Назарбаев не показывается на публике (фото из архива)

Во время режима ЧП Нурсултан Назарбаев не показывается на публике (фото из архива)

Впрочем, казахстанский оппозиционный политик Амиржан Косанов не согласен с тем, что период некоего двоевластия закончился. И само двоевластие он называет дуумвиратом, то есть властью, согласованно распределенной на два кресла. Но - на одно лицо. "Да, ЧП с коронавирусом не было в сценарии транзита. Но не думаю, что ЧП, пусть и такое значимое, что-то в корне изменит во взаимоотношениях между Акордой и "Библиотекой" ("библиотекой" в Казахстане именуют офис елбасы в здании центра и библиотеки его имени. Акорда - здание администрации президента. - Ред.) Для этого нужна политическая воля елбасы, ибо именно он пока является главным актером на политической сцене Казахстана", - полагает Косанов. 

Хотя он признает, что определенные подвижки в сторону усиления политического "я" у Касым-Жомарта Токаева есть, и в период ЧП публика увидела президента, ставшего резким в оценке состояния дел в стране и требовательным к своим подчиненным. Но собеседник DW отмечает, что сейчас не только коронавирус, но и девальвация национальной валюты обнажили застарелые проблемы Казахстана в экономике и в системе управления.

Коронавирус и обвал тенге: ловушка для президента Токаева

Но ЧП на фоне экономических проблем в определенном смысле загоняет президента в ловушку. Карантин раньше или позже закончится, как и ЧП, и глава государства останется один на один с кризисом в хозяйстве, нарушенном чрезвычайными мерами. А Нурсултана Назарбаева как соответчика за принятые меры не предъявить, он был в тени.

Карикатура Сергея Елкина о тяжелом грузе полномочий елбасы

Карикатура Сергея Елкина о тяжелом грузе полномочий елбасы

"Наслоение вируса на обвал нефтяных цен и тенге, рухнувших после того, как товарищ Сечин обвалил нефтяные экономики, добивает и так слабую экономику. И не ясно, справится ли президент с ситуацией после ЧП, когда нынешняя полуфронтовая ситуация "сойдет на нет", и он останется один на один с кризисом", - соглашается Александр Краснер. По его словам, своего экономического блока у Токаева нет, пока есть переходное правительство со старыми министрами. "Нефть наша - невысокого качества, ее добыча дорогая, и нынешняя мировая цена не дает заметной прибыли. Есть, конечно, уран, есть металлы, есть зерно, которого много собрали в прошлом году. Другой продукции с высокой добавленной стоимостью мы не производим. Сейчас попытались ввести определенные ограничения на валютные операции бизнеса. Это уже крайние меры", - продолжает Краснер.

Политические элиты в Казахстане сомневаются

Но вернемся к политике и нынешнему положению Касым-Жомарта Токаева как единоличного лидера страны. Амиржан Косанов уверен, что это положение мобилизует те силы в элитах, которые недовольны выбором елбасы в пользу Токаева и которых не пригласили в новую систему отношений, определенную собеседником как дуумвират.

Александр Краснер иначе трактует политическую ситуацию, складывающуюся вокруг президента. По его информации, клан Нурсултана Назарбаева сплачивается, чтобы все-таки ограничить власть Токаева. Но эта задача уже не столь проста, поскольку на его стороне сейчас поддержка главы палаты предпринимателей, влиятельного бизнесмена и зятя Назарбаева Тимура Кулибаева. А скрытую оппозицию деморализует тот факт, что "общественности не показывают лика Назарбаева, что сделать совсем несложно".

Не в пользу семьи елбасы в глазах общественности звучат и рассказы внука Назарбаева Айсултана. А тот поведал о том, как его отец, Рахат Алиев, учил его шпионить за дедом, что в конце концов сломало психику молодого человека и побудило его приобщиться к наркотикам. "Эти заявления очень сильно подрывают позиции бывшей жены Алиева, Дариги Назарбаевой, возглавляющей сейчас сенат Казахстана", - говорит главный редактор "Новой газеты - Казахстан".

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    Автор: Елена Гункель


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