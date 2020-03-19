Особенности среднего класса в России по-путински

По мнению президента РФ Владимира Путина, 70 процентов россиян можно причислить к среднему классу. Как живется этому классу в России, знает карикатурист Сергей Елкин.
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