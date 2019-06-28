 Основатель ″Рольфа″ видит политическую подоплеку в уголовном деле | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Основатель "Рольфа" видит политическую подоплеку в уголовном деле

По словам Петрова, будучи депутатом Госдумы РФ, он помогал широкому кругу сил, "борющихся за плюрализм". Он голосовал против так называемого "закона Димы Яковлева", не поддержал аннексию Крыма.

Сергей Петров - основатель группы компаний Рольф

Сергей Петров - основатель группы компаний "Рольф"

Председатель совета директоров и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров однозначно связывает уголовное дело, возбужденное в отношении руководства крупнейшего российского автодилера, со своей предыдущей политической деятельностью. "Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью", - заявил предприниматель в интервью, публикуемом в пятницу, 28 июня, интернет-изданием "Медуза".

По словам Петрова, будучи депутатом Государственной думы РФ, он помогал широкому кругу сил, "борющихся за плюрализм". "Тем, кто борется с коррупцией, кто борется за плюрализм, за разделение властей, за какой-то европейский путь. Кто имеет свое мнение. Я всем подряд помогал, чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация", - заявил он.

Контекст

Глава Института современного развития, советник президента Медведева Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России. (26.06.2019)

Новый опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты попытался зафиксировать настроения немецкого бизнеса в России на фоне санкций, дела Калви и разгула бюрократии. (26.06.2019)

Следственный комитет РФ просит суд освободить американского инвестора Калви из-под стражи и перевести его под домашний арест. (10.04.2019)

Как написал в своем телеграмм-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Петров голосовал против так называемого "закона Димы Яковлева", не поддержал аннексию Крыма.

В четверг, 27 июня, стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Петрова и нескольких топ-менеджеров группы компаний "Рольф" уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж в 2014 году 4 млрд рублей. В рамках расследования 27 июня было проведено не менее 29 обысков в отделениях компании, квартирах менеджеров. В том числе, как рассказал "Медузе" Петров, у его 90-летней матери. Сам предприниматель уже около двух лет вместе с семьей живет в Австрии. Один из менеджеров компании задержан.

Крупнейший автодилер России

Сергей Петров был депутатом Госдумы РФ V и VI созыва. По его словам, после избрания депутатом он передал управление компанией менеджерам.

Как сообщается на сайте компании, "Рольф" был основан в 1991 году. Портфель брендов компании включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 центра в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2018 году "Рольф" реализовал 96 670 новых автомобилей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Выручка компании превысила 200 миллиардов рублей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 26:07

Алексей Зимин в "Немцова.Интервью": Еда – это очень социальная вещь

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

Ссылки в интернете

Официальный сайт группы компаний "Рольф"

Пост Дмитрия Гудкова

Аудио- и видеофайлы по теме

Алексей Зимин в "Немцова.Интервью": Еда – это очень социальная вещь  

Бизнес должен сидеть. Денуклеаризация Ына. Как отличить фейковые новости – "Заповедник", выпуск 65, 03.03.19  

Борис Титов в "Немцова.Интервью": Участие Навального в выборах было бы правильным  

Реклама

Самые читаемые

Туск прокомментировал слова Путина об изжившем себя либерализме  

Трамп и Путин обсудили Украину и Венесуэлу  

Чем Путин удивил Трампа на встрече в Осаке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно