Основатель "Рольфа" видит политическую подоплеку в уголовном деле

Председатель совета директоров и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров однозначно связывает уголовное дело, возбужденное в отношении руководства крупнейшего российского автодилера, со своей предыдущей политической деятельностью. "Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью", - заявил предприниматель в интервью, публикуемом в пятницу, 28 июня, интернет-изданием "Медуза".

По словам Петрова, будучи депутатом Государственной думы РФ, он помогал широкому кругу сил, "борющихся за плюрализм". "Тем, кто борется с коррупцией, кто борется за плюрализм, за разделение властей, за какой-то европейский путь. Кто имеет свое мнение. Я всем подряд помогал, чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация", - заявил он.

Как написал в своем телеграмм-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Петров голосовал против так называемого "закона Димы Яковлева", не поддержал аннексию Крыма.

В четверг, 27 июня, стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил против Петрова и нескольких топ-менеджеров группы компаний "Рольф" уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж в 2014 году 4 млрд рублей. В рамках расследования 27 июня было проведено не менее 29 обысков в отделениях компании, квартирах менеджеров. В том числе, как рассказал "Медузе" Петров, у его 90-летней матери. Сам предприниматель уже около двух лет вместе с семьей живет в Австрии. Один из менеджеров компании задержан.

Крупнейший автодилер России

Сергей Петров был депутатом Госдумы РФ V и VI созыва. По его словам, после избрания депутатом он передал управление компанией менеджерам.

Как сообщается на сайте компании, "Рольф" был основан в 1991 году. Портфель брендов компании включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 62 центра в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2018 году "Рольф" реализовал 96 670 новых автомобилей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее. Выручка компании превысила 200 миллиардов рублей.

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