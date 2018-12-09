 Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 10.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.

Путин с ракетами на плаще - карикатура Сергея Елкина о росте экспорта вооружений из России

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 12:25
Now live
12:25 мин

Самая опасная ракета: Трамп и Путин все ближе к новой гонке вооружений - DW Новости

Контекст

SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию. (10.12.2018)  

Спасти договор о РСМД, или Евродепутаты боятся российских ракет

В Европарламенте прошли дебаты о договоре о РСМД. Депутаты недовольны намерением президента Трампа выйти из него и одновременно ждут от России отказа от создания ракет средней дальности. (15.11.2018)  

Что важно знать о Договоре о ликвидации РСМД

США грозят выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что это за документ и почему он важен для контроля над вооружениями? DW собрала основные факты. (22.10.2018)  

Есть ли у Берлина шанс спасти договор по РСМД?

Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности прямо затрагивает интересы ФРГ. DW - о последствиях решения Трампа для Берлина и его возможностях предотвратить новую гонку вооружений. (22.10.2018)  

Как Косово создает собственные вооруженные силы

В Приштине приняли закон о преобразовании Косовских сил безопасности в полноценную армию, несмотря на протесты со стороны этнических сербов. В Белграде усматривают в этом угрозу. (20.10.2018)  

Ракета раздора: НАТО, РФ, договор РСМД и риск гонки вооружений

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)  

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самая опасная ракета: Трамп и Путин все ближе к новой гонке вооружений - DW Новости  

Почему Трамп на самом деле хочет разорвать ракетный договор с Россией? - DW Новости  

Генсек НАТО в "Немцова.Интервью": Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО  

Также по теме

Montage Kampfpanzer Leopard

Продажи оружия в мире достигли максимума со времени окончания холодной войны 20.02.2017

Объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, свидетельствует отчет SIPRI. Россия на втором месте по экспорту оружия в мире после США.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Никол Пашинян получил на выборах в парламент кредит народного доверия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно