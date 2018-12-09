Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.
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