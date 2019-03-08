 Орган биржевого надзора США подал иск против Volkswagen | Новости из Германии о Германии | DW | 15.03.2019

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Германия

Орган биржевого надзора США подал иск против Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что немецкий концерн VW вводил в заблуждение американских инвесторов.

Логотип Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), осуществляющая функцию биржевого надзора, подала жалобу на немецкий концерн Volkswagen и его бывшего главу Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn) в связи с предполагаемым нарушением американского законодательства по ценным бумагам. Гражданский иск был внесен вечером в четверг, 14 марта, в Сан-Франциско.

Как отмечает SEC, в период с апреля 2014 года по май 2015-го Volkswagen выпустил на рынках США облигации и обеспеченные активами ценные бумаги на общую сумму более 13 миллиардов долларов в то время как руководство концерна знало, что на более 500 тысяч дизельных автомобилей в США превышались допустимые нормы по выхлопным газам.

VW ввел в заблуждение инвесторов

VW "неоднократно лгал и ввел в заблуждение инвесторов, потребителей и регуляторов в США", что являлось частью противозаконной схемы продаж якобы "чистых" дизельных автомобилей, указывается далее в иске.

Контекст

В своей первой реакции немецкий концерн указал на "существенные юридические и содержательные недочеты" иска. "Volkswagen уже более двух лет назад заключил многомиллиардное соглашение о компенсационных выплатах с министерством юстиции, почти всеми штатами и почти 600 тысячами потребителей в США", - заявил представитель концерна в Вольфсбурге.

Дизельный скандал

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 23 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

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  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

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    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:19

Как выглядит кладбище дизельной технологии в США

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Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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Как выглядит кладбище дизельной технологии в США  

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