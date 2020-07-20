 Опрос: 8 из 10 американцев считают, что страна идет в неверном направлении | Президентские выборы в США | DW | 26.07.2020

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Выборы в США

Опрос: 8 из 10 американцев считают, что страна идет в неверном направлении

Опрос Associated Press и исследовательского центра NORC за 100 дней до выборов президента США показал самые низкие показатели одобрения деятельности Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Associated Press и исследовательский центр NORC в воскресенье, 26 июля, за 100 дней до выборов президента США опубликовали результаты опроса, демонстрирующие падение уровня одобрения работы Дональда Трампа на посту президента. О поддержке действий Трампа во время пандемии COVID-19 заявили 32% респондентов – это самый низкий показатель за последние месяцы.

80% американцев говорят, что страна движется в неправильном направлении, что больше, чем когда-либо с тех пор, как Трамп вступил в должность. До 38% снизился уровень одобрения ситуации в американской экономике. В январе, до начала пандемии, 67% американцев считали, что в этой сфере все благоприятно. В воскресенье CNN также передавала результаты опроса, которые показали, что Трамп отстает от Байдена в штатах Флорида, Аризона и Мичиган, где выигрывал в 2016 году.

Президент Трамп косвенно ответил на данные опросов в своем аккаунте в Twitter. Он написал, что его предвыборная кампания привлекает больше энтузиазма, чем на выборах 2016 года, в то время как у его оппонента демократа Джо Байдена ничего нет. "Ложные подавляющие опросы и фальшивые новости не спасут радикальных левых" – заключил Трамп.

Американцы не поддержали многие действия и высказывания Трампа в связи с пандемией

Так, три четверти опрошенных AP и NORC выступают за ношение масок в общественных местах, тогда как Трамп первоначально был против такой нормы. Сейчас администрация президента США продвигает идею открытия школ. Однако опрос показывает, что около трети американцев полностью против, а около половины респондентов говорят, что потребуются серьезные изменения в обучении.

По данным сервиса Worldometer, США на первом месте среди всех стран мира по числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов. На страну приходится четверть всех заражений в мире – 4 330 843 случаев. Число погибших от заболевания, вызванного вирусом, составляет 149 526 человек.

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    Автор: Илья Коваль


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