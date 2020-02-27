 Определился немецкий участник ″Евровидения-2020″ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.02.2020

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Германия

Определился немецкий участник "Евровидения-2020"

Рожденный в Словении 22-летний Бен Долич в финале "Евровидения-2020" в Роттердаме исполнит песню "Violent Thing". Россия и Украина встретятся в первом полуфинале.

Бен Долич

Бен Долич

Германию на традиционном европейском песенном конкурсе "Евровидение-2020" будет представлять 22-летний Бен Долич. Решение отборочного жюри стало известно в четверг, 27 февраля, во время записи телевизионного шоу "Unser Lied für Rotterdam". В финале конкурса, который в 2020 году пройдет в Роттердаме (Нидерданды), он исполнит песню "Violent Thing".

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Долич родился 4 мая 1997 года в столице Словении Любляне. В двенадцать лет он вышел полуфинал словенского детского эстрадного конкурса. В 18 лет вместе с семьей переехал в Швейцарию, что не помешало ему годом спустя в составе группы "D Base" участвовать в словенском отборе к "Евровидению-2018".

"Евровидение-2020"

Полуфиналы "Евровидения-2020 " пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал - 16 мая. Уже в первом полуфинале выступят пять представителей бывшего Советского Союза: Азербайджан, Беларусь, Литва, Россия и Украина. Во втором полуфинале еще пять - Армения, Грузия Латвия, Молдавия и Эстония.

Всего в "Евровидении-2020" примут участие исполнители из 41 страны. Победитель прошлого конкурса автоматически попадает в финал. В Тель-Авиве в 2019 году "Евровидение" выиграли Нидерланды. Сито отборочных туров не нужно проходить и странам из "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, самым крупным плательщикам взносов в бюджет Европейского вещательного союза. Ему принадлежат права на "Евровидение".

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

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