Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов

Представители оппозиции в бундестаге поддержали требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов. За инициативу выступили представители партии "Союз 90"/"зеленые", Левой партии, а также Свободной демократической партии Германии (СвДП), сообщают издания группы СМИ Redaktions-Netzwerk Deutschland в понедельник, 25 января.

Речь идет о требовании жителя Нидерландов Сало Мюллера к Deutsche Bahn выплатить компенсации жертвам нацистов и их родственникам за то, что во времена Холокоста они должны были сами оплачивать билет на поезд в лагеря смерти.

Оппозиция назвала "позором" отсутствие компенсаций

84-летний житель Амстердама Мюллер сам пережил Холокост, в лагерях смерти погибли его родители. По оценкам историков, компания-оператор железных дорог тех времен - Deutsche Reichsbahn - получила сумму, эквивалентную миллионам евро от самих евреев за их транспортировку в концлагеря из Нидерландов в Германию.

Мюллер представляет интересы проживавших в Нидерландах жертв Холокоста и их родственников. Ранее ему удалось добиться компенсации от железных дорог самих Нидерландов, а также Франции. Летом 2020 года он написал письмо с аналогичным требованием канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel).

"Позорно то, что федеральное правительство и концерт Deutsche Bahn пытаются ускользнуть от ответственности возместить убытки жертвам холокоста", - заявил глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Его поддержали "зеленые" и представители СВДП. Сегодняшние железные дороги Германии - Deutsche Bahn - не являются правопреемниками Deutsche Reichsbahn.

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