 Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов | Новости из Германии о Германии | DW | 25.01.2021

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Германия

Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов

От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.

Дорога к концлагерю Освенцим-Биркенау

Дорога к концлагерю Освенцим-Биркенау

Представители оппозиции в бундестаге поддержали требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов. За инициативу выступили представители партии "Союз 90"/"зеленые", Левой партии, а также Свободной демократической партии Германии (СвДП), сообщают издания группы СМИ Redaktions-Netzwerk Deutschland в понедельник, 25 января.

Речь идет о требовании жителя Нидерландов Сало Мюллера к Deutsche Bahn выплатить компенсации жертвам нацистов и их родственникам за то, что во времена Холокоста они должны были сами оплачивать билет на поезд в лагеря смерти.

Оппозиция назвала "позором" отсутствие компенсаций

84-летний житель Амстердама Мюллер сам пережил Холокост, в лагерях смерти погибли его родители. По оценкам историков, компания-оператор железных дорог тех времен - Deutsche Reichsbahn - получила сумму, эквивалентную миллионам евро от самих евреев за их транспортировку в концлагеря из Нидерландов в Германию.

Мюллер представляет интересы проживавших в Нидерландах жертв Холокоста и их родственников. Ранее ему удалось добиться компенсации от железных дорог самих Нидерландов, а также Франции. Летом 2020 года он написал письмо с аналогичным требованием канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel).

"Позорно то, что федеральное правительство и концерт Deutsche Bahn пытаются ускользнуть от ответственности возместить убытки жертвам холокоста", - заявил глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Его поддержали "зеленые" и представители СВДП. Сегодняшние железные дороги Германии - Deutsche Bahn - не являются правопреемниками Deutsche Reichsbahn.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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