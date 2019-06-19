 ООН: Число беженцев в мире достигло нового рекорда | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

ООН: Число беженцев в мире достигло нового рекорда

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй Мировой войны приблизилось к 71 млн человек.

Лагерь для беженцев в Конго

Лагерь для беженцев в Конго

Число беженцев в мире в 2018 году впервые после окончания Второй Мировой войны достигло отметки в 70,8 млн человек. Это следует из доклада о беженцах в мире, представленного Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в среду, 19 июня, в Берлине и Женеве.

Контекст

Молодые мигранты чаще других упоминаются в немецкой криминальной хронике. Но общий уровень преступности в Германии снижается. DW - с подробностями. (25.06.2018)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

По данным ООН, число людей, которые вынуждены покинуть родину из-за войны, угрозы голода, природных катастроф или насилия, ежегодно растет. По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, подлинное число людей, вынужденных покинуть родину из-за разного рода кризисов, вероятно, еще выше официальных цифр. В частности, эта статистика не учитывает часть из четырех миллионов венесуэльцев, выехавших из страны за последние месяцы.

Для сравнения: в 2017 году официальное число беженцев в мире, по данным ООН, составляло 68, 5 млн человек, в 2009 году - 43,3 млн человек.

Германия для ООН - образец в плане миграционной политики

Германия относится к странам, которые приняли наибольшее число беженцев. По данным за 2018 год, это 1,1 млн человек. Сообщив этот факт, Гранди похвалил миграционную политику ФРГ, указав на то, что страна делает объемные инвестиции в интеграцию новоприбывших людей и успешно осуществляет обработку ходатайств о получении политического убежища, накопившихся с 2015 года.

По словам Гранди, своим примером Германия развеяла миф о том, что с миграционным кризисом невозможно справиться. "Германия - это модель, на которую следует равняться другим странам", - подчеркнул он.

При этом он также высоко оценил личный вклад канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) в борьбу с миграционным кризисом. "Она проявила мужество, и я уверен, что история оценит это по заслугам", - отметил Гранди.

Статистика ООН по беженцам

По статистике ООН, более половины из 70,8 млн человек, вынужденных покинуть свой дом, остались у себя на родине (41,3 млн человек). 20,4 млн человек бежали в другие страны из-за войн и преследований.

Кроме того, статистика учитывает  5,5 млн палестинцев, на которых распространяется особая защита УВКБ ООН. Еще 3,5 млн человек в настоящее время ожидают решения о получении ими статуса беженца.

Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев озвучивает последние данные о количестве беженцев в мире ежегодно накануне всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Инфографика Число прибывших в Германию соискателей убежища

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    Число беженцев резко сократилось

    Германия продолжает принимать людей, спасающихся от войн и преследования, однако в этом году их число в результате принятых правительством мер резко пошло на убыль. Об этом свидетельствуют данные системы первичной регистрации потенциальных соискателей убежища EASY. Эксперты исходят из того, что в 2016 году число прибывших беженцев сократится по сравнению с прошлым годом на две трети.

  • Инфографика Квоты распределения беженцев по федеральным землям ФРГ

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    Основную нагрузку несут запад и юг ФРГ

    Беженцев распределяют по Германии по схеме, используемой при определении доли федеральных земель в финансировании общегосударственных проектов. Она называется Königsteiner Schlüssel и учитывает налоговые поступления и численность населения в каждой земле. Поэтому больше всех приняли богатые и густонаселенные регионы на западе и юге ФРГ, меньше всех – маленькие и восточные земли.

  • Инфографика Федеральные расходы на беженцев

    Инфографика: Как Германия принимает беженцев

    На что пойдут ежегодно 20 миллиардов

    Министерство финансов ФРГ исходит из того, что в 2016-2020 годах расходы, связанные с беженцами, составят в среднем по 20 миллиардов евро. При этом первоначальную помощь землям планируется сократить, а высвобождающиеся средства направить на интеграцию и социальную поддержку тех, кто получит убежище в Германии. 6 миллиардов евро в год пойдут на стабилизацию тех регионов, откуда бегут люди.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:27

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"

Контекст

Инфографика: Как Германия принимает беженцев

Число прибывающих в ФРГ соискателей убежища, их распределение по стране, размеры и структура федеральных расходов на работу с беженцами - обо всем этом в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Биография Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

Биография Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди

Информация ООН о всемирном дне беженцев

Информация ООН о всемирном дне беженцев

Сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев

Сайт Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев

Статья DW о беженцах из Венесуэлы

Статья DW о беженцах из Венесуэлы  

Сообщение ООН о том, что число беженцев в мире превысило отметку в 70 млн человек

Сообщение ООН о том, что число беженцев в мире превысило отметку в 70 млн человек

Аудио- и видеофайлы по теме

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе  

Поручившиеся за сирийских беженцев оказались должны государству десятки тысяч евро  

Реклама

Самые читаемые

Зеленский в Берлине: Меркель на грани обморока, президент Украины ни при чем  

Комментарий: Олигархическая Молдавия пришлась не ко двору РФ, США и ЕС  

Леонид Волков: Политика - не грязное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно