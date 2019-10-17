 ООН объявила минувшее десятилетие ″самым жарким в истории″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2019

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Мир

ООН объявила минувшее десятилетие "самым жарким в истории"

В 2019 году из-за природных катастроф свои дома по всему миру покинули 7 млн человек. Период с 2010 по 2019 годы стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.

Лето во Франкфурте-на-Майне

Минувшее десятилетие, по данным ООН, войдет в историю как самое жаркое. Об этом объявлено во вторник, 3 декабря, на Всемирной конференции по изменению климата в Мадриде. 2010-2019 годы ознаменовалось "необычайной жарой, таянием ледников и глобальным повышением уровня моря", заявила Всемирная метеорологическая организация (WMO). В одном только 2019 году температура была выше доиндустриального уровня на 1,1 градуса по шкале Цельсия, сообщает WMO. Она указала на многочисленные лесные пожары, периоды жары и ураганы как на причину этого.

2019 год станет, полагают эксперты, одним из трех самых жарких лет с 1850 года - после начала систематических замеров температуры. Наиболее жарким периодом за все время наблюдений остается лето 2016 года. При этом данные за 2019 год охватывают месяцы с января по октябрь. Окончательные сведения по текущему году будут доступны в марте 2020-го.

Контекст

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По данным неправительственной организации Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC), только в первой половине 2019 года семь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за климатических катастроф, преимущественно из-за наводнений, штормов и засухи. В свою очередь WMO предупредила, что к концу года число людей, вынужденных бежать из своих городов и деревень из-за экстремальных погодных условий, может утроиться и достичь 22 миллионов.

В Мадриде 3 декабря открылась двухнедельная Всемирная конференция по климату. Ее участники призывают к быстрым изменениям в климатической политике. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил представителям почти 200 стран, что человечество должно выбирать между путем "надежды" и "капитуляции" в отношении изменения климата.

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    От жары в Германии больше всего мучаются те животные, что родом из северных областей. Обитательница зоологическо-ботанического сада "Вильгельма" в Штутгарте, белая медведица Коринна любит принимать охлаждающие ванны. Но солнечные лучи сами по себе не вредны полярным медведям, поясняют работники зопарка.

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  • Сотрудница оптового рыбного рынка в куртке-пуховике сортирует свежую рыбу.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

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  • Школьники бегут из класса, поскольку занятия отменены из-за жары.

    Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

    Ура! Жара! Каникулы!

    Когда жара нарастает, школьники в Германии надеются на отмену занятий. Директор одной из средних школ Дрездена с пониманием отнесся к мечтам подопечных. А вот в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия приход высокой температуры совпал с началом летних каникул. Жаркая погода сохранится как минимум до 5 июля, сообщает Германская метеорологическая служба (DWD).

    Автор: Марина Штраус, Янина Семенова


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Контекст

Зной в Германии: как немцы переносят жару за 30

На всей территории Германии - от Северного моря до альпийского юга - температура зашкаливает за 30 градусов. Продавцы мороженого рады растущему спросу, желающие искупаться оккупируют водоемы. Но не всем по нраву жара.  

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