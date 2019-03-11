 ООН обвиняет РФ и Украину в нарушении прав крымских татар и выходцев из Крыма | Новости из Германии об Украине | DW | 12.03.2019

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Украина

ООН обвиняет РФ и Украину в нарушении прав крымских татар и выходцев из Крыма

Власти России не обеспечивают защиту прав человека в Крыму, а случаи правонарушений расследуются неэффективно. Выходцы из Крыма страдают от дискриминации и в материковой части Украины, свидетельствует доклад миссии ООН.

Флаг крымских татар на фоне колючей проволоки

Флаг крымских татар на фоне колючей проволоки

За период с начала 2017 по середину 2018 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зарегистрировала более 80 заслуживающих доверия утверждений о нарушениях и ущемлениях прав человека в Крыму. Это следует из доклада миссии, представленного на пресс-конференции в Киеве во вторник, 12 марта.

Во многих случаях ответственность за правонарушения несут органы Российской Федерации как оккупирующей державы, утверждается в докладе.

Необъективность суда и преследование инакомыслия

Контекст

Вашингтон на 1 год продлил санкции в отношении РФ, введенные после аннексии украинского полуострова Крым. В Белом доме отметили угрозу миру, стабильности и территориальной целостности Украины. (05.03.2019)

Архиепископ Православной церкви Украины задержан без объяснения причин на автовокзале в Симферополе и доставлен в отделение полиции. Его подозревают в нецензурной брани в общественном месте. (03.03.2019)

Отсутствие объективности при отправлении правосудия, ограничение основных свобод, пресечение критики и общее отсутствие ответственности за нарушения прав человека, совершенные государственными субъектами, -  лишь некоторые пункты из списка нарушений прав человека в Крыму, составленного наблюдателями ООН.

Особенно часто жертвами дискриминирующего обращения становятся крымские татары. Они "несоразмерно сильно" страдают от полицейских рейдов и уголовного преследования по обвинениям в терроризме и экстремизме, а также получают приговоры за их возможное членство в религиозных мусульманских организациях, являющихся запрещенными в РФ.

Ущемление прав выходцев из Крыма в Украине

При этом правозащитники обращают внимание и на то, что права выходцев из Крыма нередко ущемляются и в материковой части Украины.

"Лица, являющиеся выходцами из Крыма, включая перемещенных лиц, имели в материковой части Украины ограниченный доступ к государственным услугам, в частности к банковским услугам, услугам по регистрации актов гражданского состояния и получения документов, удостоверяющих личность", - подчеркивается в докладе.

По мнению наблюдателей ООН, корни этой проблемы лежат в "дискриминационных украинских правовых нормах, произвольном применении законодательства, а иногда - в предвзятом отношении к выходцам из Крыма".

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Доклад о ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина ).

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