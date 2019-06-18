 ООН: К 2050 году население РФ может сократиться до 125 млн человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2019

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Мир

ООН: К 2050 году население РФ может сократиться до 125 млн человек

ООН опубликовала прогноз развития населения мира до 2050 года. При оптимистическом сценарии население России может вырасти до 147 млн, при пессимистическом – сократиться до 125 млн человек.

Массовое скопление людей, иллюстрирующее глобальный рост мирового населения

Массовое скопление людей, иллюстрирующее глобальный рост мирового населения

Согласно"Прогнозу развития мирового населения 2019", опубликованного Организацией Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 17 июня, к 2050 году население Земли увеличится с нынешних 7,7 миллиардов до 9,7 миллиардов человек. Если тенденция сохранится, то к концу 21 века на Земле будут проживать 10,8 миллиардов человек.

На сайте ООН представлены три варианта развития демографической ситуации в мире: оптимистический, пессимистический и медиальный (средний).

Индия скоро обгонит Китай по численности населения

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Согласно оптимистическому прогнозу, предполагающему высокие темпы роста населения, ожидается, что Индия к 2027 году обгонит по этому показателю Китай и станет страной с самым многочисленным населением в мире. В 2027 году, по прогнозам ООН, в Индии будут проживать один миллиард 491 миллионов человек, а в Китае один миллиард 479 миллионов человек.

Несмотря на такое развитие в отдельных странах и регионах, ООН прогнозирует общее сокращение рождаемости на планете до среднего показателя в 2,2 ребенка на женщину. В 1990 году эта цифра составляла 3,2 ребенка.

Количество работоспособного населения возрастет

Такое развитие, по мнению авторов доклада, приведет к тому, что численность работоспособного населения (в возрасте от 25 до 64 лет) будет расти быстрее других социальных групп. А это, в свою очередь, откроет новые возможности для глобального экономического роста.

Эти "демографические дивиденды" эксперты ООН рекомендуют правительствам использовать для дополнительных инвестиций в структуры образования и здравоохранения их стран.

Развитие демографической ситуации в России

Что касается России, то ее население, по оптимистическому сценарию, должно к 2050 году увеличиться до 147,3 миллионов человек. Пессимистический вариант предполагает, напротив, что население РФ за тот же период снизится до 124,6 миллионов человек.

Для сравнения: в 2020 году население России, по оценкам ООН, будет составлять почти 146 миллионов человек. По данным Росстата на 1 января 2019 года, сегодня в России проживают более 147,7 миллиона человек.

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