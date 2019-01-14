 Онлайн-издание ″Проект″: Росстат резко занизил данные об уехавших из РФ | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Онлайн-издание "Проект": Росстат резко занизил данные об уехавших из РФ

В 2017 году Россию покинуло в шесть раз больше людей, чем зафиксировано в официальных отчетах Росстата, утверждает онлайн-издание "Проект".

Аэропорт Домодедово

В 2017 году из России уехало в шесть раз больше людей, чем зафиксировано в официальных отчетах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). К такому выводу пришли члены объединения независимых журналистов "Проект" сравнив показатели Росстата с данными других стран о числе лиц, прибывших из РФ.

Так министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало в Соединенных Штатах в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат, указано в результатах исследования "Иной русский мир", опубликованного на сайте "Проекта" в среду, 16 января.

Контекст

Согласно последнему опросу "Левада-центра", почти пятая часть москвичей хотела бы уехать на ПМЖ за границу. Социолог рассказал DW, как выглядит ситуация в целом по России. (13.06.2018)

Дома хорошо, а за границей лучше? Некоторые немцы, как оказалось, мечтают уехать за бугор. И не на день, неделю или месяц, а навсегда. (01.11.2018)

Такая же разница между российской и зарубежной статистикой наблюдается по данным за 2016 год в плане учета россиян, переехавших в одну из 24 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии - в 12 и 14 раз, подчеркивают авторы исследования.

Многие эмигранты не снимаются с учета в России

Одна из причин такого расхождения цифр заключается в том, что Росстат не фиксирует в качестве мигрантов тех людей, которые покинули Россию, не снявшись с официального регистрационного учета.

"Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах", - цитируют авторы исследования представителей Росстата, признающих неточность официальных данных.

Почти 2 млн человек покинуло РФ за третий срок Путина

По данным эксперта Института демографии НИУ ВШЭ Юлии Флоринской, на работы которой ссылаются авторы "Проекта", годовое количество эмигрантов из России в страны дальнего зарубежья составляет от 100 до 120 тысяч человек.

По оценке Росстата, всего за третий срок президентства Путина из России уехали 1,7 млн человек, из них 330 тысяч - граждане РФ.

Смотрите также:

  • Экспонат с выставки в Меттмане

    Эмиграция наглядно

    Какого цвета была кожа у наших предков?

    Верхняя часть лица - коричневая, нижняя - розоватая, середина - с желтоватым оттенком. Это символическое изображение - визитная карточка выставки в Неандертальском музее немецкого города Меттмана, которую можно посетить до 5 ноября. Экспозиция рассказывает об истории эмиграции. Кстати, вам известно, что тип светлокожих людей появился лишь около 4500 лет назад?

  • Экспонат выставки в Меттмане

    Эмиграция наглядно

    Не только "темнокожие" и "белые"

    С этого стенда, на котором можно увидеть портреты разных людей, и начинается экспозиция. Снимки сделаны в рамках проекта "Humanae" бразильской фотохудожницы Анжелики Дасс, представившей все разнообразие оттенков кожи. Для этой серии девушка делала портреты, как на документы. Причем для фона она подбирала цвет, соответствующий цвету лица модели. В общей сложности получилось 200 оттенков!

  • Вестоницкая Венера

    Эмиграция наглядно

    Вестоницкая Венера

    А это Вестоницкая Венера - небольшая статуэтка женщины, обнаруженная в 1925 году во время археологических раскопок в Долни-Вестонице, верхнепалеолитической стоянке в районе Бржецлав Южноморавского края Чешской республики. Предполагается, что ее возраст - около 25 тысяч лет, а изготовлена она руками переселенцев с африканского континента.

  • Мировая миграция - на интерактивной карте

    Эмиграция наглядно

    Мировая эмиграция - на интерактивной карте

    Интерактивные карты, позволяющие проследить пути эмиграции за последние тысячелетия, презентации с использованием 3D-технологий и анимации, - выставка в Неандертальском музее отвечает самым современным требованиям. "Наша цель - показать: эмиграция - явление общечеловеческое, и началась она миллионы лет назад", - подчеркивает директор музея Герд-Кристиан Венигер (Gerd-Christian Weniger).

  • Европейцы - потомки земледельцев с Ближнего Востока?

    Эмиграция наглядно

    История сближения

    Около 7500 лет назад в Европе появились земледельцы с Ближнего Востока. Постепенно происходила ассимиляция с местными народами, которые промышляли в основном охотой. В результате в Европе стало развиваться земледелие, животноводство, а позже и обработка металлов. Ученые уверены, что путь с Ближнего Востока в Европу пролегал через территорию современной Турции.

  • Экспонат выставки

    Эмиграция наглядно

    Что заставляло срываться с места

    Но почему наши предки переселялись с одних территорий на другие? Как показывает этот "инфокубик", срываться с насиженного места люди вынуждены были по разным причинам. Предполагается, что в древности одним из главных обстоятельств было изменение климата в сторону похолодания. В итоге обширные регионы постигли неурожаи, что вызвало острую нехватку продовольствия. И люди шли на юг.

  • Экспонат выставки

    Эмиграция наглядно

    Эмиграция сегодня

    В наши дни главная причина эмиграции - экономическая. Чаще всего люди меняют место жительства, чтобы повысить уровень жизни. Но многим приходится бежать в другую страну из-за военных конфликтов у себя на родине. Перед политиками стоят сложные задачи: прекратить войны и конфликты в странах, где наблюдается отток граждан, и решить проблемы с интеграцией беженцев.

  • Экспонат выставки

    Эмиграция наглядно

    Где твоя родина?

    На выставке можно посмотреть записи интервью с прибывшими в Германию эмигрантами и беженцами, которые рассказывают, что заставило их покинуть родину и перебраться сюда, как их воспринимают в немецком обществе. Вниманию посетителей предлагаются и записи интервью с детьми и внуками тех, кто переселился в Германию несколько десятилетий назад. Они рассказывают о том, как им живется в этой стране.

  • Экспонат выставки в музее - детская игрушка в коробке

    Эмиграция наглядно

    Для самых маленьких

    Для организаторов выставки было важно сделать все для того, чтобы эта экспозиция была понятна и детям. Ведь именно они, как отмечает директор Неандертальского музея Герд-Кристиан Венигер, ежедневно - в детских садах и школах - вносят свой вклад в интеграцию.

    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


Смотреть видео 03:41
Now live
03:41 мин

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?

Контекст

Эмиграция наглядно

А ты эмигрант? С таким вопросом обращаются организаторы выставки "Два миллиона лет эмиграции", развернутой в Неандертальском музее Меттмана, к своему посетителю.  

Ссылки в интернете

Исследование "Иной русский мир" объединения журналистов "Проект"

Исследование "Иной русский мир" объединения журналистов "Проект"

Аудио- и видеофайлы по теме

Покинуть Россию: куда хочет уехать молодежь?  

Пора валить, или Почему из РФ хочет уехать каждый третий молодой россиянин – DW Новости (23.07.2018)  

"Вторая Москва": почему политические мигранты из России выбирают Берлин (03.04.2018)  

Также по теме

Russland Domodedovo Flughafen in Moskau

Комментарий: Путин и посткрымская утечка мозгов 01.02.2018

Если мерить человеческим капиталом, то в ближайшие годы издержки от агрессивной внешней политики Кремля превысят условную прибыль от аннексии Крыма, полагает Иван Преображенский.

Реклама

Самые читаемые

Раскрыт секрет упаковок на "девяток" яиц  

В ФРГ призывают сохранять спокойствие после отказа Лондона от плана "Брекзита"  

Секс в Украине: чего делать нельзя  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно