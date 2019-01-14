Онлайн-издание "Проект": Росстат резко занизил данные об уехавших из РФ

В 2017 году из России уехало в шесть раз больше людей, чем зафиксировано в официальных отчетах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). К такому выводу пришли члены объединения независимых журналистов "Проект" сравнив показатели Росстата с данными других стран о числе лиц, прибывших из РФ.

Так министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало в Соединенных Штатах в 6 раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат, указано в результатах исследования "Иной русский мир", опубликованного на сайте "Проекта" в среду, 16 января.

Такая же разница между российской и зарубежной статистикой наблюдается по данным за 2016 год в плане учета россиян, переехавших в одну из 24 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по Чехии и Венгрии - в 12 и 14 раз, подчеркивают авторы исследования.

Многие эмигранты не снимаются с учета в России

Одна из причин такого расхождения цифр заключается в том, что Росстат не фиксирует в качестве мигрантов тех людей, которые покинули Россию, не снявшись с официального регистрационного учета.

"Многие не снимаются с регистрационного учета и не попадают в число эмигрантов. Эти люди по документам числятся в России, а фактически проживают в других странах", - цитируют авторы исследования представителей Росстата, признающих неточность официальных данных.

Почти 2 млн человек покинуло РФ за третий срок Путина

По данным эксперта Института демографии НИУ ВШЭ Юлии Флоринской, на работы которой ссылаются авторы "Проекта", годовое количество эмигрантов из России в страны дальнего зарубежья составляет от 100 до 120 тысяч человек.

По оценке Росстата, всего за третий срок президентства Путина из России уехали 1,7 млн человек, из них 330 тысяч - граждане РФ.

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