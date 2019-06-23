Омбудсмен Грузии заявила об отсутствии насилия в отношении россиян

Находящие в Грузии граждане России не обращались с жалобами на нарушение своих прав, сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария в ответ на обращение своего российского коллеги Татьяны Москальковой. "Несмотря на российскую оккупацию (Южной Осетии и Абхазии. - Ред.), в Грузии еще ни разу не применялось насилие в отношении граждан РФ на этнической или национальной почве", - говорится в заявлении Ломджарии, опубликованном на ее официальном сайте в воскресенье, 23 июня.

Единственный случай, о котором известно на настоящий момент, это предположительное вмешательство в журналистскую деятельность и насилие в отношении сотрудника одного из российских СМИ, отмечает грузинский омбудсмен. По всей вероятности, речь идет о нападении на съемочную группу телеканала "Россия 24", произошедшем в Тбилиси накануне. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям о незаконном воспрепятствовании журналисткой деятельности и насилии. Ломджария пояснила, что лично обсудила дело с представителями МВД и "мы активно наблюдаем за ходом следствия".

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала грузинского омбудсмена "оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии".

Протесты в Грузии после выступления депутата из РФ

Обращение Москальковой также связано с массовыми протестами, вспыхнувшими в Грузии 20 июня после инцидента с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвало то, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию, вступающем в силу 8 июля. С этого же числа российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.

Президент Грузии - против ограничений для туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью медиакомпании Euronews, что "туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию". Президент призвала политиков и других руководителей "найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего". "Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории, - считает Зурабишвили. - Но это не должно никоим образом влиять на туристов и население, не должно сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии".

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